Ενέκρινε την πώληση των Λέικερς το ΝΒΑ!

Οι ιδιοκτήτες των ομάδων του ΝΒΑ ενέκριναν την πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς στον Μαρκ Ουόλτερ, με την συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Το καλοκαίρι έγινε γνωστό πως οι Λος Άντζελες Λέικερς θα άλλαζαν ιδιοκτησία και θα περνούσαν στα χέρια του Μαρκ Ουόλτερ. Με δηλώσεις της η Τζένι Μπας είχε επιβεβαιώσει αυτή την είδηση και πλέον βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά σε αυτή την ιστορική μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες του ΝΒΑ ενέκριναν την πώληση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Οι «Λιμνάνθρωποι» ανήκουν στην οικογένεια Μπας από το 1979 και μετά την πώληση, η Τζένι θα παραμείνει στο «τιμόνι» για τουλάχιστον ακόμα πέντε χρόνια.

«Ο Μαρκ Ουόλτερ έχει μακροχρόνια σχέση με τις λίγκες μας, έχοντας διατελέσει μειοψηφικός ιδιοκτήτης των Λέικερς και κύριος ιδιοκτήτης των Σπαρκς του WNBA για περισσότερο από μια δεκαετία. Καθώς ο Μαρκ αναλαμβάνει τον ρόλο του ως πλειοψηφικός ιδιοκτήτης των Λέικερς, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι ένας αφοσιωμένος διαχειριστής της ομάδας και μια εξαιρετική προσθήκη στο πρωτάθλημά μας, δεδομένων των πολλών επιτυχημένων επιχειρηματικών και αθλητικών του εγχειρημάτων.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Τζένι Μπας και την οικογένεια Μπας για τα 46 χρόνια μετασχηματιστικής ηγεσίας και προσφοράς. Αν και αυτή η ιστορική συναλλαγή μεταβιβάζει το πλειοψηφικό μερίδιο της οικογένειας Μπας στους Λέικερς, είμαι ενθουσιασμένος που η Τζένι θα παραμείνει πρόεδρος της ομάδας και ενεργό και αφοσιωμένο μέλος της λίγκας μας» δήλωσε για αυτή την έγκριση ο Άνταμ Σίλβερ.