«Ρίχνει ματιές στην αγορά ο Παναθηναϊκός - Τότε θα επιστρέψει ο Λεσόρ»

Ο Παναθηναϊκός κοιτάει την αγορά για την απόκτηση παίκτη, με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ να βρίσκεται... προ των πυλών. Αυτά και άλλα πολλά στην Magic Euroleague

O Παναθηναϊκός χωρλις να θέλξει με την απόδοση του κέρδισε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ την Μακάμπι, σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός άσος, όπως γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός, στάθηκε τυχερός στην... ατυχία του, καθώς δεν πειράχθηκε ο χιαστός του. Ο Χολμς υπέστη ήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα, με τους «πράσινους» να ρίχνουν... κρυφές ματιές στην αγορά για την απόκτηση παίκτη.

Παράλλλα τα ευχάριστα νέα έρχονται από την μεριά του Λεσόρ. Ο Γάλλος ψηλός ετοιμάζεται να μπει στις ομαδικές προπονήσεις των «πρασίνων» με την επιστροφή του να έχει «κυκλωθεί» μετά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και τα παιχνίδι με Παρί - Ρεάλ για την Euroleague και Άρη για το ελληνικό πρωτάθλημα.

