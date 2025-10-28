Παρουσιάζοντας κακή αμυντική συμπεριφορά ο Άρης Betsson γνώρισε βαριά ήττα στο Βελιγράδι από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (103-76), με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, να έχει πολλά να διορθώσει στη συνέχεια.

Ένα επιθετικό ξέσπασμα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου έχει να θυμάται μόνο ο Άρης Betsson από το ματς στην ουδέτερη έδρα του Βελιγραδίου. Οι κιτρινόμαυροι εμφανίστηκαν ξανά νωθροί αμυντικά, δέχθηκαν 103 πόντους και δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του δεύτερου ημιχρόνου (δέχθηκαν εκεί επιμέρους σκορ 53-28) να αντιδράσουν. Σούταραν με 21% στο τρίποντο (6/29) και υπέπεσαν στα 16 λάθη, ενώ οι αντίπαλοι είχαν 10/20 τρίποντα.

Έπεσε στο 2-3 ο Άρης Betsson, γνωρίζοντας την τρίτη του σερί ήττα στο Eurocup, ανέβηκε στο 3-2 η Χάποελ. Στην επόμενη αγωνιστική (6η) ο Άρης Betsson παίζει εντός με τη Σλασκ (5/11, 20:00), ενώ για το ελληνικό πρωτάθλημα μεσολαβεί το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (1/11, 18:15).

Πρώτος σκόρερ για τον Άρη Betsson ο Μπράις Τζόουνς με 18 πόντους (16 στο ημίχρονο) αλλά και 5 λάθη, ακολούθησε ο Άρνολντας Κουλμπόκα με 12, νέα χαμηλή πτήση του Μπριν Φορμπς με 7 πόντους (0/4 τρίποντα). Για τους νικητές έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, οι Τζάστιν Σμιθ, Τζάρεντ Χάρπερ και Κάντιν Κάρινγκτον είχαν από 18 πόντους.

Tετράλεπτο «μπλακ άουτ» ο Άρης αλλά και επιστροφή

Το ανταγωνιστικό του πρόσωπο έδειξε στο ξεκίνημα του αγώνα ο Άρης, που με τον Τζόουνς να ηγείται επιθετικά προηγήθηκε 7-11. Οι γηπεδούχοι όμως είχαν απαντήσεις, ο Σμιθ στη ρακέτα έκανε ζημιές (15-14) και ο ίδιος φτάνοντας τους 12 πόντους (6/7διπ.) διαμόρφωσε το 23-21 της πρώτης περιόδου.

Οι «κιτρινόμαυροι» για τέσσερα λεπτά χάθηκαν από το γήπεδο, έχοντας κακές τοποθετήσεις στην άμυνα και φτωχές επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα η Χάποελ να ξεφύγει με 32-21 και σερί 9-0. Μάλιστα, Φορμς και Ίνοκ δεν έβαζαν τις βολές τους (2/5) και το πρώτο καλάθι του Άρη ήρθε από τον Τζόουνς στο 15' για το 34-29. Η αλλαγή της άμυνας σε ζώνη βελτίωσε την κατάσταση, ο Τζόουνς συνέχισε να δημιουργεί ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα (36-33), αλλά οι Χάρπερ και Ουίνστον έκαναν το 42-37. Ο Τζόουνς επέμενε και ο Κουλμπόκα με πέντε σερί πόντους έβαλε τον Άρη μπροστά (47-48) προτού ο Ζούσμαν γράψει με buzzer beater τρίποντο το 50-48 του ημιχρόνου, που είχε πολλές βολές (18/22 - 14/19).

Νωθρός αμυντικά ο Άρης, χωρίς ελπίδα ανατροπής

Ως... θεατές μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ίγκορ Μίλιτσιτς, που έβλεπαν τους Κάρινγκτον και Ουάιλι να σκοράρουν από μακριά για το 58-48, ενώ άλλα δύο μαζεμένα τρίποντα από Χάρπερ και Λαμπ έφεραν το +14 (64-50) για τη Χάποελ. Ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε μια επιθετική ανάσα, αλλά το πρόβλημα ήταν καθαρά αμυντικό. Λαμπ και Κάρινγκτον από την περιφέρεια έκαναν το 71-54, ο Άρης πάλευε να βρει ισορροπία στο παιχνίδι του και η απόσταση άνοιξε στο 79-61, με τον Μήτρου-Λονγκ να βάζει buzzer beater τρίποντο για το 81-68 της τρίτης περιόδου.

Και αφού χάθηκαν τρεις ευκαιρίες από Χάρελ και Τζόουνς (2) να πέσει κι άλλο η διαφορά, οι Ουίνστον και Ζούσμαν έγραψαν για πρώτη φορά το +20 (88-68). Ο Άρης έδειχνε ανήμπορος να αντιδράσει, ο Λαμπ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 96-72, με το τελικό 103-76 να αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-48, 81-68, 103-76

