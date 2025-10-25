Σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια, ο Ντέιμιεν Τζέφερσον ήταν αυτός που έκρινε το αποτέλεσμα, αφού ευστόχησε στα 0,2" και διαμόρφωσε το τελικό 75-73.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα ματς που για 40 λεπτά ήταν ντέρμπι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπήκαν στην τελευταία περίοδο ισόπαλες. Με 5,8" για τη λήξη του ματς ο Κολοβέρος ευστόχησε για το 72-73 και όλα έδειχναν πως οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν τη νίκη. Όμως, στην τελευταία επίθεση ο Ντέιμιεν Τζέφερσον ευστόχησε σε τρίποντο με 0,2" στο χρονόμετρο και με το τελικό 75-73 η Καρδίτσα πήρε τη νίκη. Πλέον, οι νικητές βρίσκονται στο 2-1, ενώ ο Κολοσσός «έπεσε» στο 1-3.

Κορυφαίος για την Καρδίτσα ήταν ο Μ. Τζέφερσον με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Μάντσεν με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ. Φυσικά, ξεχώρισε και Ντέιμιεν Τζέφερσον με 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και το νικητήριο σουτ.

Από την άλλη, ο Κολοβέρος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα και είχε για συμπαραστάτη τον Γκαλβανίνι με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Κοντά στο σκορ, προβάδισμα με buzzer-beater για τον Κολοσσό

Ο Γκαλβανίνι άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τους Ακίν και Μπαρμπίτς να δίνουν το προβάδισμα στον Κολοσσό Ρόδου μετά τα καλάθια των Μάντσεν, Έλις και Μ. Τζέφερσον (5-8). Ο Κολοβέρος έφερε τους φιλοξενούμενους στο double-score (5-10, 6-12) αλλά ο Μάντσεν με δύο συνεχόμενα καλάθια μείωσε στους 2 (10-12). Με τις βολές του Καμπερίδη η Καρδίτσα κατάφερε να περάσει μπροστά, αλλά ο Πετρόπουλος με buzzer-beater διαμόρφωσε το 17-18 του δεκαλέπτου.

Σταθερά μπροστά ο Κολοσσός, δεν του επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ η Καρδίτσα

Ο Γκούντγουιν με ένα γρήγορο 4-0 έφερε τον Κολοσσό ξανά στο +5 (17-22). Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση και ο Κολοβέρος με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 17-25. Ο Έλις πέτυχε τους πρώτους πόντους της Καρδίτσας στην δεύτερη περίοδο για το 19-25 και ο Χόρχλερ «απάντησε» στο τρίποντο του Καμαριανού, με την διαφορά να παραμένει στους έξι (24-30). Ο Γκαλβανίνι από τα 6,75μ. έφερε την ομάδα του στο +9 (27-36), αλλά με πέντε πόντους του Μ. Τζέφερσον η διαφορά έπεσε στους 4 (32-36) και τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-38.

Όλα στο «0» μετά από τριάντα λεπτά

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην επανάληψη. Ο Γκαλβανίνι διαμόρφωσε το 34-43, αλλά ο Κασελάκης με τρίποντο μείωσε σε 37-43. Με τους Γκαλβανίνι και Κολοβέρο ο Κολοσσός βρέθηκε στο +10 (41-51), αλλά Δίπλαρος, Χόρχλερ και Μάντσεν κατάφεραν να μειώσουν στους 4 (47-51). Ο Καράμπελας ευστόχησε σε τρίποντο (47-54) αλλά ο Χόρχλερ πέτυχε και αυτός ένας και με τα καλάθια των Μάντσεν και Καμπερίδη η Καρδίτσα προηγήθηκε με 55-54. Τελικά, Χόρχλερ και Καράμπελας διαμόρφωσαν το 56-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Κολοβέρος πήγε να κρίνει το ματς, τελικά το έκανε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον

Ο Δίπλαρος με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην Καρδίτσα, αλλά ο Κολοσσός κατάφερε να προηγηθεί με τους Γκούντγουιν και Γκαλβανίνι (59-64). Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύση με το τρίποντο του Μ. Τζέφερσον (62-64) και ο Έλις με lay-up ισοφάρισε σε 64-64. Κολοβέρος και Γκαλβανίνι έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +5 αλλά ξανά ο Μ. Τζέφερσον βρήκε τις λύσεις για την Καρδίτσα και έκανε το 69-69. Ο ίδιος κέρδισε φάουλ σε τρίποντο και με 3/3 έβαλε μπροστά στο σκορ την Καρδίτσα με 72-69. Ο Γκαλβανίνι με μία βολή, μετά από τεχνική ποινή στον Καμπερίδη, μείωσε στο καλάθι (72-70) και στη συνέχεια ο Πετρόπουλος αστόχησε σε τρίποντο για να βάλει μπροστά τον Κολοσσό. Με νέα βολή ο Γκαλβανίνι έριξε τη διαφορά στον πόντο και με 5,8" να απομένουν ο Κολοβέρος ευστόχησε και έκανε το 72-73. Ο Ντέιμιεν Τζέφερσον πήρε την μπάλα και πέτυχε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα (είχε ευστοχήσει μόνο σε μία βολή μέχρι τότε) με 0,2" για τη λήξη και διαμόρφωσε το τελικό 75-73.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-38, 56-56, 75-73

Τα στατιστικά του αγώνα.