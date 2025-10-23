Μπράουν: «Mείναμε ενωμένοι, βάλαμε μεγάλα σουτ»

Ο Στέφεν Μπράουν χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη κόντρα στην Άνβιλ, με τον Αμερικανό γκαρντ να στέκεται στα μεγάλα σουτ που έβαλαν οι καλαθοσφαιριστές του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν και δεχτήκαμε περισσότερους από 90 πόντους, θα έλεγα ότι αυτό που μας έδωσε τη νίκη ήταν η άμυνά μας στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, Η Άνβιλ είναι μία εξαιρετική ομάδα στην επίθεση, αλλά το γεγονός ότι μείναμε ενωμένοι ως το τέλος του αγώνα και βρήκαμε το ρυθμό μας στα κρίσιμα σημεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Βάλαμε μεγάλα σουτ σε όλο το παιχνίδι. Στην αρχή ήταν ο Ντίμσα που ήταν καταπληκτικός, ο Tζάκσον βρήκε το ρυθμό του σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, η ομάδα έμεινε ενωμένη και πήγαμε ως το τέλος. Οι αντίπαλοί μας έχασαν αρκετές βολές, αυτό μας βοήθησε να έχουμε μία ευκαιρία στο τέλος και να πάρουμε τη νίκη».