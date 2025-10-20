Η Βίρτους Μπολόνια γνώρισε ήττα - έκπληξη στην έδρα της από την Κρεμόνα (69-86), λίγες μέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό Aktor για την Euroleague (24/10, 21:00).

Απρόσμενη ήττα για τη Βίρτους στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων (-23 στο 30'), «στραβοπάτησε» κόντρα στην Κρεμόνα και υποχώρησε στο 2-1, ρεκόρ που έχουν πλέον και οι νικητές της αναμέτρησης της 3ης «στροφής» της ιταλικής λίγκας.

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν οι Καρίμ Τζάλοου (9 πόντοι), Μο Ντιουφ (8 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Αλεσάντρο Παγιόλα (9 ασίστ) με τον κόουτς Ιβάνοβιτς να «ανοίγει» πολύ το ροτέισιον. Στα... ρηχά για τα δεδομένα του ο Κάρσεν Έντουαρντς (8 πόντοι, 0/6 τρίποντα).

Η Βίρτους Μπολόνια κάνει πια focus στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην έδρα της με τον Παναθηναϊκό Aktor για την 6η αγωνιστική της Euroleague (24/10, 21:00).

Τα Δεκάλεπτα: 23-19, 30-41, 50-73, 69-86.