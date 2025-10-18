Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι δύο παρατάσεων και διάρκειας 2 ωρών και 50 λεπτών το Μαρούσι χαμογέλασε στο τέλος με το 108-103 επί του Άρη, που παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε το Μαρούσι (1-2), αφήνοντας τον Άρη στην τελευταία θέση (0-3) σε ένα παιχνίδι που ήταν γεμάτο σασπένς και ανατροπές. Ο Άρης βρέθηκε πίσω με 16 πόντους στην τρίτη περίοδο, επέστρεψε με τα τρίποντα των Τζόουνς και Κουλμπόκα για να πάει στην παράταση με buzzer-beater του δεύτερου. Ο Τζόουνς ωστόσο έχασε τις βολές στα 2,5’’ της πρώτης παράτασης για τη νίκη και το Μαρούσι τελικά κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά συνοπτικά σε ένα ματς διάρκειας 50 αγωνιστικών λεπτών!

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζόρνταν Κινγκ με 31 πόντους, ο Ντάριλ Μέικον πέτυχε 23 πόντους και ο Μαξίμ Σαλάς πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Στίβεν Ίνοκ έβαλε 22 πόντους και μάζεψε 14 ριμπάουντ, ο Άρνολντας Κουλμπόκα πρόσθεσε 19 πόντους με 4/4 τρίποντα, στους 19 και ο Μπράις Τζόουνς με 7 ασίστ, ενώ ο Ρόνι Χάρελ είχε μια αξιοπρόσεκτη στατιστική: 0 πόντοι (0/8 σουτ), 17 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος σε 41’.

Στην επόμενη αγωνιστική (4η) ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα του Πανιωνίου, ενώ το Μαρούσι θα κάνει το ρεπό του.

Αιφνιδίασε με τρίποντα ο Άρης, απάντησε άμεσα με Κινγκ το Μαρούσι

Ο Άρης ξεκίνησε ζεστός από την περιφέρεια και με τα τρίποντα των Κουλμπόκα και Φορμπς προηγήθηκε 4-11. Εκεί, το Μαρούσι απάντησε με σερί 7-0, αλλά οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν και πάλι με δύο τρίποντα, από Τζόουνς και Κουλμπόκα για το 11-17. Με υπομονή στο παιχνίδι του και ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνα το Μαρούσι κατάφερε να προσπεράσει στο τέλος της πρώτης περιόδου με 19-18 χάρη στους πόντους των Κινγκ και Ουίλιαμς.

Οι δυο τους συνέχισαν να ταλαιπωρούν την άμυνα του Άρη και με διαδοχικά τρίποντα των Κινγκ και Περάντες η διαφορά απέκτησε για πρώτη φορά διψήφια μορφή (34-22). Η ομάδα του Μπόγκταν Κάραϊτσιτς τα περίμενε όλα από τους Φορμπς και Τζόουνς, ο πρώτος πέτυχε δύο τρίποντα για το 41-32 και το ημίχρονο έκλεισε στο 46-37, με τον Κινγκ να πρωταγωνιστεί για τους γηπεδούχους με 15 πόντους.

Έφτασε στο +16 το Μαρούσι, το πήγε στην παράταση ο Άρης με Τζόουνς και Κουλμπόκα

To Μαρούσι έδειχνε πιο οργανωμένο επιθετικά, ο Περάντες έβρισκε στόχο από τα 6,75μ., ενώ ο Άρης πήρε από τον Ίνοκ πέντε σερί πόντους για το 51-42. Ουίλιαμς και Μέικον έγραψαν το 60-47 και με τη βοήθεια του Χατζηδάκη έγινε και το 65-49. Με προσωπικές ενέργειες, αλλά και χαμένες βολές του Μήτρου-Λονγκ ο Άρης προσπαθούσε να μείνει κοντά, όμως η διαφορά αυξήθηκε σε σχέση με το ημίχρονο και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 66-53.

Με ένα σερί 0-6 οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν σε 66-59 και ακόμα περισσότερο με τον Μήτρου-Λονγκ σε 69-64. Εκεί, μίλησε ο Κινγκ, ο οποίος με έξι προσωπικούς πόντους (γκολ-φάουλ και τρίποντο) διαμόρφωσε το 77-69 (37’), απαντώντας στον Ίνοκ. Ωστόσο, Φορμπς και Μποχωρίδης κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες ανατροπής μειώνοντας σε 77-74 στο 1’36’’ πριν το φινάλε. Με τρίποντο ο Τζόουνς έφερε το ματς στο καλάθι (79-77), ο Μέικον είχε 1/2 βολές και ξανά με τρίποντο ο Τζόουνς με τρίποντο ισοφάρισε σε 80-80 στα 24’’. Η μπάλα πήγε στον Μέικον, ο οποίος αφού κέρδισε τρεις βολές στα 5’’, έγραψε το 83-80, αλλά ο Κουλμπόκα δήλωσε παρών από τα 6,75μ. στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Από ωραίος… μοιραίος ο Τζόουνς και νέα παράταση

Ο Λιθουανός φόργουορντ έβαλε και μπροστά τον Άρη για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα του αγώνα (83-84), Μέικον και Τζόουνς σκόραραν εκατέρωθεν για το 90-90 και ο δεύτερος με βολές σημείωσε το 90-92 στο 43’. Ο Αμερικανός γκαρντ του Άρη σκόραρε και δημιουργούσε για τον Ίνοκ, όμως ο Ρέινολντς με τρίποντο ισοφάρισε σε 96-96 στο 44’. Ο Φορμπς γλίστρησε στα 30’’, ο Μέικον αστόχησε για τρεις και ο Τζόουνς είχε την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Ωστόσο, στα 2,5’’ έχασε και τις δύο βολές, με τον Χάρελ να παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ και επίσης να αστοχεί από μέση απόσταση.

Με οδηγό τον Μέικον στη νίκη το Μαρούσι

Κουλμπόκα και Κινγκ έδιναν εκατέρωθεν προβάδισμα στις ομάδες τους (101-100), ο Ίνοκ με βολές έγραψε το 101-103 και ο Κινγκ απάντησε άμεσα για το 104-103 στο 1’02’’ πριν το φινάλε. Τζόουνς και Μερκβιλάτζε δε βρήκαν στόχο, και στα 11’’ ο Μέικον έκανε το 106-103 με βολές. Ο Ίνοκ έκανε λάθος πάσα, στη συνέχεια χρεώθηκε φάουλ και ο Μέικον από τις βολές έγραψε το τελικό 108-103.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83 (κ.δ.)

Παράταση: 96-96 (1), 108-103

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.