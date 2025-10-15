Ο Πανιώνιος ήταν απών από το παιχνίδι για περίπου 30', αντέδρασε στο 4ο δεκάλεπτο, ωστόσο η ανώτερη Μπουργκ άντεξεν στην πίεση των «κυανέρυθρων» και έφυγε με το διπλό από την Γλυφάδα (56-66).

Ο Πανιώνιος βρέθηκε από το ξεκίνημα σε κακή μέρα, για 30' ήταν απών από το παιχνίδι με την Μπουργκ να κάνει ότι θέλει στο ματς. Οι «κυανέρυθροι» αφυπνίστηκαν στο 4ο δεκάλεπτο, ανέβασαν την ένταση τους στις δυο πλευρές του παρκέ, ωστόσο υπέκυψαν στην ανωτερότητα της γαλλικής ομάδας που έφυγε με το διπλό από την Γλυφάδα.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο «Ιστορικός» γνώρισε την 2η συνεχόμενη ευρωπαϊκή του ήττα, πέφτοντας στο 1-2, ενώ από την αντίπερα όχθη η ομάδα του Φοτού είναι αήττητη, μετρώντας 3 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Για τους νικητές ο ΜαγΚί έκανε ζημιά στην ομάδα της Νέας Σμύρνης με 17 πόντους και 4/7τρ. με τον Μίτσελ να συμπληρώνει 10 πόντους. Πλούσια εμφάνιση του Κοκίλα με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη οι παίκτες του Παβίσεβιτς βρέθηκαν σε πολύ κακή μέρα μετρώντας 13 ασίστ για 13 λάθη, με τον Τσαλμπούρη να είναι πρώτος σκόρερ με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Ουότσον με 10 πόντους και 11 ασίστ, πληθωρική εμφάνιση του Κρούζερ με 7π. 5ρ. και 3ασ.

Κακό ποιοτικά ημίχρονο, με χαμηλό σκορ, προβάδισμα για την Μπουρκ με «εκτελεστή» ΜαγΚι

Xωρίς σκορ έμεινε ο Πανιώνιος στα πρώτα 3’ της αναμέτρησης, με την Μπουργκ να παίρνει μικρό προβάδισμα (+4, 0-4 στο 3’), με τον Κρούζερ να βρίσκει σκορ από μακριά για το 6-4 στο 4’. Η αστοχία είχε κυριεύσει τις δυο ομάδες, με την γαλλική ομάδα να παίρνει ξανά τα ηνία της του ματς (7-10 στο 8’), με τους «κυανέρυθρους» να απαντούν με τον Τσαλμπούρη με 5-0 σερί για το 12-10. Το σύνολο του Φρεντερίκ Φοτού έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο -1 (15-16), σε ένα μια περίοδο με αργό τέμπο και χαμηλό σκορ.

Χωρίς σκορ για περισσότερο από 3’ στο δεύτερο δεκάλεπτο έμειναν και οι δυο ομάδες σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Ο ΜαγΚί με τρίποντο έδωσε αέρα 3π. στην Μπουργκ, με τον Γκατς να γράφει το 16-21 στο 14’ την στιγμή που ο Πανιώνιος μετρούσε μόλις 1π. σε 6΄στην 2η περίοδο. Ο Λούντζης έσπασε το ρόδι για τους «κυανέρυθρους» (18-21 στο 16’). Οι Γάλλοι έπαιρναν πόντους από το ζωγραφιστό (18-24), με τον Τσαλμπούρη να σκοράρει 4 συνεχόμενους πόντους για το 22-26 στο 18’. Ο Λούντζης έδωσε σκορ από μακριά (25-28 στο 19’), με τον ΜαγΚί να «σκοτώνει» τους «κυανέρυθρους» από τα 6.75μ. για να δώσει αέρα 9π. (25-34) στην Μπουργκ στο φινάλε του ημιχρόνου.

Ο Πανιώνιος αντέδρασε, ήταν όμως αργά, με την Μπουργκ να φεύγει με το διπλό από την Γλυφάδα

Το σκηνικό στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους δεν άλλαξε για τις δυο ομάδες. Η Μπουργκ είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με τον Πανιώνιο να τα έχει «σπάσει» στην επίθεση (9/31 σουτ). Η Γαλλική ομάδα εκτόξευσε την διαφορά στο +14 (25-39 στο 24’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, με τους «κυανέρυθρους» να μην έχουν σκοράρει καλάθι για 4΄στην 3η περίοδο. Ο Ουόλ με 2/2β. έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, με τον Σταρκς να σημειώνει το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς στο δεκάλεπτο για την ομάδα του (29-44 στο 26’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον «Ιστορικό» στο -17 (37-53), με τους παίκτες του Παβίσεβιτς να βγάζουν αντίδραση στο τέλος της περιόδου.

O Πανιώνιος ανέβασε την πίεση του στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Σταρκς να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες για να μειώσει στο -11 την διαφορά (46-57 στο 32'). Ο Ουότσον με κάρφωμα ύστερα από αρκετή ώρα έριξε το γαλλικό προβάδισμα στο σε μονοψήφια επίπεδα (50-59 στο 35'), ενώ ο Τζορτζ Πάππας με 2/2β. έβαλε περισσότερη πίεση στους παίκτες του Φότου. Ο ΜαγΚί με γκολ-φάουλ «μαχαιριά» έκοψε το μομέντουμ του Πανιωνίου (54-62 στο 36'), με τους παίκτες του Παβίσεβιτς να κάνουν λάθη σε καθοριστικές φάσεις. Ο Σταρκς με λέι-απ μείωσε σε 56-62, με τον Κοκίλα να γράφει το 56-64 στο 39' και την Μπουργκ να φεύγει με το διπλό από την Γλυφάδα (56-66).

Τα δεκάλεπτα: 15-16 , 25-34, 37-53, 56-66.

