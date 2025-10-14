Ο Τζόρνταν Νουόρα έκανε το καλύτερό του φετινό παιχνίδι (24π., 7ριμπ., 5κλ., 3ασ.) οδηγώντας τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη επί της αήττητης μέχρι πρότινος Ζαλγκίρις Κάουνας με 88-79.

Με το... δεξί ξεκίνησε ο Σάσα Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, με τον Σέρβο προπονητή να βλέπει τον Νουόρα να κάνει ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο στο οποίο η ομάδα του πήρε διψήφια διαφορά και στο τέλος της νίκη. Στο 2-2 πλέον ο Ερυθρός Αστέρας με δεύτερη σερί νίκη, στο 3-1 η Ζαλγκίρις.

Πέραν του Νουόρα, ο οποίος έβαλε γερή υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP στην 4η αγωνιστική της Euroleague με 34 βαθμούς αξιολόγησης, οι Τσίμα Μονέκε και Ντονάτα Μοτεγιούνας είχαν από 13 πόντους, στους 10 πόντους ο Σέμι Οτζελέγιε. Για τη Ζαλγκίρις ο Μάοντο Λο είχε 14 πόντους (3/4τρ.), όσους πέτυχε και ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο μαζί με 7 ασίστ, ενώ ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος σημείωσε 11 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (5η) της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (16/10, 20:00) και μία μέρα μετά ο Ερυθρός Αστέρας παίζει ξανά εντός έδρας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (17/10, 20:00).

Πιο δυνατά στην αρχή η Ζαλγκίρις, το γύρισαν με Μοτεγιούνας οι γηπεδούχοι

Πιο συγκεντρωμένη και πειθαρχημένη μπήκε στο ματς η Ζαλγκίρις, που παίρνοντας σκορ από τους Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους και Φρανσίσκο προηγήθηκε με 7-16. Ο Ράιτ έγραψε και το 9-18 και εκεί οι γηπεδούχοι «εμφανίστηκαν» στο παρκέ και με τους Νουόρα, Μονέκε μείωσαν σε 17-22. Ο τελευταίος έκανε και το 21-24, φτάνοντας τους 9 προσωπικούς πόντους, με τη Ζαλγκίρις να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο 23-27.

Ο Οτζελέγε με δικό του μικρό σερί έφερε το ματς στα ίσια (27-27), όμως ο Ράιτ συνέχισε να δίνει λύσεις στη ρακέτα και μαζί με το τρίποντο του Λο έγινε το 28-37. Σε εκείνο το σημείο ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε σερί 11-0 για την προσπέραση (39-37), με τον Μοτεγιούνας να ηγείται της αντεπίθεσης με 8 προσωπικούς πόντους. Μετά τις βολές του Φρανσίσκο η διαφορά άνοιξε κι άλλο υπέρ των γηπεδούχων φτάνοντας το 45-39 του ημιχρόνου με 4 πόντους του Νταβίντοβατς, σημείο στο οποίο ο Ερυθρός Αστέρας είχε 0/2 τρίποντα.

«Καθάρισε» ο Νουόρα στην τέταρτη περίοδο

Το σερβικό προβάδισμα κυμαινόταν στους 2-5 πόντους, όμως η παραγωγικότητα των δύο ομάδων είχε πέσει σημαντικά (50-47 στο 25'). Ιζούντου και Ντος Σάντος είχαν μπει στην εξίσωση των σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα για το 55-51, όμως ένα σερί 0-4 από Μπιρούτις και Ουίλιαμς-Γκος σημάδεψε το 57-58 της τρίτης περιόδου.

Χέρι-χέρι συνέχισαν οι δύο ομάδες, με τον Λο να πετυχαίνει δύο κολλητά τρίποντα για το 61-64 και σε εκείνο το σημείο «ξύπνησε» ο Νουόρα. Ο Αμερικανός φόργουορντ έβαλε 9 διαδοχικούς πόντους για το 70-67 και λίγο μετά ο Νταβίντοβατς με τον Οτζελέγε έστειλαν τον Ερυθρό Αστέρα στο +8 (77-69) στο 36', με την Belgrade Arena να παίρνει... φωτιά. Το τρίποντο του Ουίλιαμς-Γκος «πάγωσε» προσωρινά το κοινό του Ερυθρού Αστέρα, που αναθερμάνθηκε άμεσα όμως μετά το κλέψιμο και κάρφωμα του Ιζούντου για το 80-72 στο 38'. Το τελειωτικό χτύπημα δόθηκε από τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, Νουόρα, ο οποίος με προσωπική ενέργεια έκανε το 86-76 στα 38'' πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

