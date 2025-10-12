Ο Πανιώνιος το πάλεψε για ένα ημίχρονο, η ΑΕΚ έκανε... ό,τι ήθελε στο παρκέ και στην άδεια SUNEL Arena πανηγύρισε μία εύκολη νίκη με 93-73.

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Πανιώνιο στην SUNEL Arena για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών. Η Ένωση ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από το ματς. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και τελικά επικράτησε με 93-73. Έτσι, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στο 2-0 και ο Πανιώνιος στο 0-2.

Για την ΑΕΚ ο Σίλβα είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, ενώ ο Μπάρτλεϊ προσέθεσε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ακόμη, ο Λεκαβίτσιους μέτρησε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από την άλλη, ο Ουόλ τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και ο Χαντς με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Επίσης, ο Κρούζερ είχε 8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Κυριαρχία της ΑΕΚ και στο +9

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με το 6-0 σερί του Μπάρτλεϊ βρέθηκε να προηγείται με 9 (12-2). Ο Λιούις με τρίποντο βρήκε σκορ για τον Πανιώνιο αλλά ο Μπάρτλεϊ «απάντησε» και διαμόρφωσε το 15-5. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να μειώσουν τη διαφορά και ο Σίλβα ανέβασε τη διαφορά στους 11 (18-7). Με τις βολές του Σίλβα η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται με 25-11 και τελικά οι Παπαθανασίου και Λιούις μείωσαν στους 9 (25-16).

Επέτρεψε ο Πανιώνιος και έριξε τη διαφορά στους 6

Με τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους η ΑΕΚ έφτασε στο +13 (31-18) και ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο αργότερα διαμόρφωσε το 37-21. Με το τρίποντο του Σταρκς ο Πανιώνιος μείωσε σε 39-26 και τελικά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να επιστρέψουν στα τελευταία 2:30 λεπτά της περιόδου. Ουόλ και Παπαθανασίου μείωσαν σε 44-35 και ο Τσαλμπούρης με buzzer-beater διαμόρφωσε το 44-38 του ημιχρόνου.

Επιθετικό «ξέσπασμα» και στο +20 η ΑΕΚ

Ο Λούντζης με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 3 (44-41) αλλά τότε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα… πάτησε πάλι το γκάζι. Με ένα σερί 9-0 η ΑΕΚ προηγήθηκε με 12 (53-41) και ο Αρμς με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 13, μετά το καλάθι του Τσαλμπούρη (56-43). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν τα πατήματά τους και η Ένωση κατάφερε να ολοκληρώσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +20 (69-49).

«Περίπατος» για την ΑΕΚ κόντρα στον Πανιώνιο

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στην τελευταία περίοδο και με τους Κατσίβελη, Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας ανέβασε τη διαφορά στους 26 (75-49). Ο Χαντς με ένα σερί 5-0 έριξε τη διαφορά στους 21, αλλά ο Κατσίβελης με ένα δικό του 5-0 διαμόρφωσε το 82-56. Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να αντιδράσει μέχρι το τέλος και τελικά γνώρισε την ήττα με 93-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73

Τα στατιστικά του αγώνα.