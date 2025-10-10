Άρης - Κολοσσός: Με «λευκό» απουσιολόγιο για πρώτη φορά φέτος οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Άρης υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο «Παλέ» (Σάββατο 11/10, 16;00) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL. Χωρίς απουσίες οι «κιτρινόμαυροι» καθώς και οι Αρνόλντας Κουλμπόκα και Τζεικ Φόρεστερ, ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν.

Ο Λιθουανός παόυερ φόργουορντ αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά, καθώς απουσίασε από τις αποστολές της ομάδας στα προηγούμενα τρία επίσημα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ ο Αμερικανός σέντερ θα δώσει κανονικά το «παρών» μετά την επιστροφή του στη δράση μεσοβδόμαδα κόντρα στο Αμβούργο.

Για το παιχνίδι ο άμεσος συνεργάτης του Μπόγκνταν Κάραϊσιτς, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε:

«Στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος στο γήπεδό μας, υποδεχόμαστε μία πολύ καλή ομάδα, όπως ο Κολοσσός. Ο αντίπαλός μας έχει ποιοτικό ρόστερ, κράτησε σημαντικό μέρος του περσινού κορμού του και χρήζει μεγάλης προσοχής. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε δει και από τους αγώνες προετοιμασίας, αλλά και από τα πρώτα επίσημα ματς, το επίπεδο της Basket League έχει ανέβει αρκετά και οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά από πλευράς ποιότητας και δυναμικότητας.

Ο Κολοσσός έχει να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Γκάουντλουκ, αλλά έχει το υλικό για να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί. Εμείς από την πλευρά μας, παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας και όλοι είδαμε την Τετάρτη το μέγεθος της ώθησης που μπορεί να μας δώσει. Είχαμε να διαχειριστούμε προβλήματα τραυματισμών από το ξεκίνημα της προετοιμασίας μας και πιστεύουμε ότι όσο η ομάδα θα είναι πιο πλήρης, τόσο καλύτερη θα παρουσιάζεται.

Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι και πιστοί στο πλάνο μας για 40 λεπτά, βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».