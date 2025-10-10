Οι Σανς κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο τέλος, να στείλουν το ματς στην παράταση και τελικά να κερδίσουν τους Σανς στο Μακάου της Κίνας (132-127).

Φοίνιξ Σανς και Μπρούκλιν Νετς αναμετρήθηκαν στο Μακάου της Κίνας σε ένα φιλικό προετοιμασίας. Το πρώτο ημίχρονο άνηκε στους Νετς, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 71-59. Όμως, στην επανάληψη οι Σανς ανέβασαν την απόδοσή τους και τελικά έστειλαν το ματς στην παράταση (121-121). Στο έξτρα πεντάλεπτο βρήκαν περισσότερες λύσεις και τελικά οι «Ήλιοι» επικράτησαν με 132-127.

Για τους νικητές ο Μπούκερ μέτρησε 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα και ο Γκούντγουιν προσέθεσε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Τόμας με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Πόρτερ τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 29-39, 59-71, 89-84, 121-121, 132-127 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.