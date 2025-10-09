Σε ένα παιχνίδι που η Μονακό έλεγχε από την αρχή του, ο Γκούντουριτς πήγε να το «κλέψει» στο τέλος. Τελικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χαμογέλασε στο φινάλε, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό (79-82).

Η Μονακό ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, χάνοντας την πρωτοπορία μόνο για λίγο στη δεύτερη περίοδο. Στο τέλος είδε τον Γκούντουριτς να βάζει διαδοχικά καλάθια, αγχώθηκε, αλλά ο Ντιαλό την έσωσε με ένα εντυπωσιακό κόψιμο σε προσπάθεια αιφνιδιασμού των γηπεδούχων. Στο 2-1 ανέβηκε η Μονακό, στο 1-2 πλέον η Αρμάνι.

Για τους νικητές ο Μάικ Τζέιμς είχε 18 πόντους, ο Ντάνιελ Τάις πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ οι Έλι Οκόμπο και Άλφα Ντιαλό έβαλαν από 10 πόντους. Για την Αρμάνι ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, ο Σέιβον Σιλντς 13 πόντους και ο Λορένζο Μπράουν 12 πόντους με 7 ασίστ.

Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με την 4η και 5η αγωνιστική, με την Αρμάνι Μιλάνο να παίζει δύο σερί εκτός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου (14/10) και τη Ζαλγκίρις Κάουνας (16/10). Αντίστοιχα, η Μονακό παίζει αρχικά στην Μπολόνια με τη Βίρτους (15/10) και στη συνέχεια υποδέχεται τη Βαλένθια (17/10).

Το πάνω χέρι η Μονακό, πάντα κοντά η Αρμάνι

Με τα τρίποντα των Τζέιμς και Στραζέλ η Μονακό μπήκε μπροστά από το ξεκίνημα (5-8) και με τον Ντιαλό να δίνει λύσεις έγινε το 9-14. Ο Σιλντς κρατούσε τους γηπεδούχους κοντά στο σκορ (13-15), όμως οι Ντιαλό και Τάις έγραψαν το 13-21, με τη Μονακό να ελέγχει το παιχνίδι και να κλείνει την πρώτη περίοδο στο 17-22.

Η αντίδραση της Αρμάνι ήρθε διά χειρός ΛεΝτέι, ο οποίος με δύο τρίποντα έβαλε την ομάδα του μπροστά για πρώτη φορά με 25-24, αλλά εκεί απάντησαν οι Οκόμπο και Τάις για το εκ νέου προβάδισμα της Μονακό με 27-34. H απόσταση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και στο ημίχρονο με τους Σιλντς και Μπούκερ να διαμορφώνουν το 36-41.

Σταθερά μπροστά η Μονακό, πήγε να το γυρίσει ο Γκούντουριτς

Ένα προσωπικό σερί 5-0 του Μπούκερ με τη συνεισφορά του Μπράουν έφερε το ματς στα ίσια (41-41), αλλά οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να προσπεράσουν. Τάις και Στραζέλ έκαναν το 45-50 και ο Τζέιμς με δύο διαδοχικά τρίποντα έδωσε αέρα 8 πόντων στην ομάδα του (48-56). Ο Μπολμάρο πέτυχε με τη σειρά του δύο σερί τρίποντα και ο Σιλντς πρόσθεσε άλλους 4 πόντους για το 60-63, με τη Μονακό πάντως να διατηρεί το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 62-66.

Με τον Οκόμπο να παίρνει πρωτοβουλίες και να σκοράρει η Μονακό ξεμάκρυνε πάλι στο +8 (65-73) και για πρώτη φορά με τους Ντιαλό και Τζέιμς πήγε σε διψήφια διαφορά και στο 69-79 (36'). Ο χρόνος πλέον πίεζε τους γηπεδούχους που έψαχναν να μπουν γρήγορα ξανά στο παιχνίδι και ο Γκούντουριτς ήταν εκείνος που έδωσε ανάσα. Με 8 διαδοχικούς πόντους του (2/2διπ. και τρίποντο με φάουλ) μείωσε σε 77-79 στο 38', βάζοντας την ομάδα του άμεσα στη διεκδίκηση της νίκης. Ακολούθησαν 1/2 βολές του Μίροτιτς, το σουτ του Μπούκερ για το 79-80 στα 53'' πριν το φινάλε και δύο άστοχα σουτ του Τζέιμς. Εκεί, η Αρμάνι είχε την ευκαιρία να «κλέψει» το ματς, όμως ο Ντιαλό έκοψε θεαματικά στο τρανζίσιον τον Σιλντς και ο Στραζέλ στη συνέχεια έβαλε τις βολές του για το 79-82 στα 15''. Η τελευταία επίθεση πήγε στα χέρια του Μπράουν, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει τον Τάις, μπερδεύτηκε, ζήτησε φάουλ στο τρίποντο, όμως οι διαιτητές έδειξαν καθαρή άμυνα και το παιχνίδι τελείωσε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 36-41, 62-66, 79-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.