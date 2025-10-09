Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Μια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe»

Μια πολυετής άδεια για το NBA Europe θα μπορούσε να δοθεί σε ελληνική ομάδα, όπως σημειώνει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι.

Το ενδεχόμενο να αποκτήσει μια ελληνική ομάδα πολυετή άδεια στο πρότζεκτ του NBA Europe είναι πιθανό, όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι. Ο γνωστός δημοσιογράφος σημειώνει πως θα δοθούν 12 πολυετείς άδειες και στο πρότζεκτ αναμένεται να μπουν ομάδες από την Αγγλία.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις της πορείας του NBA Europe ίσως υπάρξουν την επόμενη Τετάρτη από τη Γενεύη.

Ο Μάγκι πάντως υπογραμμίζει τον κίνδυνο να χωριστεί και πάλι το ευρωπαϊκό μπάσκετ στα δύο, όπως είχε γίνει στις αρχές του 2000.

