Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Μια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe»

Το ενδεχόμενο να αποκτήσει μια ελληνική ομάδα πολυετή άδεια στο πρότζεκτ του NBA Europe είναι πιθανό, όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι. Ο γνωστός δημοσιογράφος σημειώνει πως θα δοθούν 12 πολυετείς άδειες και στο πρότζεκτ αναμένεται να μπουν ομάδες από την Αγγλία.
Ενημέρωση για τις εξελίξεις της πορείας του NBA Europe ίσως υπάρξουν την επόμενη Τετάρτη από τη Γενεύη.
Ο Μάγκι πάντως υπογραμμίζει τον κίνδυνο να χωριστεί και πάλι το ευρωπαϊκό μπάσκετ στα δύο, όπως είχε γίνει στις αρχές του 2000.
🇬🇷 Contrary to what I had learned in recent days, a Greek team could obtain a multi-year licence in the NBA Europe project.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 9, 2025
🏴As is well known, there will be 12 multi-year licences, with the entry of England (Manchester? London?).
⏰ Next Wednesday, there could be interesting… pic.twitter.com/MPYpTIj4p3