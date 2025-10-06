Πάου Γκασόλ για την εκκίνηση των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ: «Έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης»

«Το ξεκίνημα της Μπάρτσα δεν ήταν τόσο θετικό όσο της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι στιγμής . Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, πολλοί παίκτες που πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους και να παίξουν μαζί. Ο προπονητής πρέπει να αποφασίσει ποιοι συνδυασμοί είναι οι καλύτεροι. Η ομάδα ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερο περιθώριο βελτίωσης για να παραμείνει στην κορυφή και να αποφύγει την επανάληψη μιας σεζόν όπως η περσινή»

Για την Ρεάλ και τον Σκαριόλο: «Είναι πρόθυμος και ενθουσιασμένος που επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το να είσαι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα μια πρόκληση, με υψηλές προσδοκίες και πάντα στην κορυφή σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα έχει ξεκινήσει σχετικά καλά. Η Ευρωλίγκα είναι μια δύσκολη και ανταγωνιστική διοργάνωση. Η σεζόν είναι μεγάλη και δεν πρέπει να αντιδράς υπερβολικά σε μια ήττα ή μια νίκη. Σιγά σιγά, θα χτίσει καλές συνήθειες και θα έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την επέκταση της Ευρωλίγκας στην Μέση Ανατολή: «Το μπάσκετ πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να κάνει ένα βήμα μπροστά και να γίνει ένα καλύτερο άθλημα σε όλα τα επίπεδα, με καλύτερη διαχείριση και όπου οι οπαδοί μπορούν να απολαμβάνουν ένα καλύτερο προϊόν. Η παρουσία και η ηγεσία του NBA θα είναι σημαντικές. Θα υπάρξει μια διαδικασία μετάβασης, προσαρμογής, οικοδόμησης, μάθησης και παρακολούθησης της εξέλιξης των πραγμάτων. Θα είναι πολύ θετικό»