Ήττα για τους Νάγκετς στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Βαλαντσιούνας (vid)

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Νάγκετς έκανε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά το ντεμπούτο του συνδυάστηκε με τη φιλική νίκη από τους Τίμπεργουλβς με 126-116.

Ο Λιθουανός σέντερ το καλοκαίρι βρέθηκε κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά έμεινε στους Ντένβερ Νάγκετς, όπου θα είναι ο αναπληρωματικός του Νίκολα Γιόκιτς.

Στο πρώτο του παιχνίδι, ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε για 13 λεπτά, καταγράφοντας 6 πόντους με 3/5 δίποντα, δύο ασίστ, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και 4 λάθη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μαζί με τον Άαρον Γκόρντον είχαν από 14 πόντους, ενώ για τους Τίμπεργουλβς πέτυχε 18 ο Μπόουνς Χάιλαντ, ερχόμενος από τον πάγκο.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-40, 63-72, 80-96, 116-126.

