MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μίροτιτς

Πολυτιμότερος παίκτης της 2ης αγωνιστικής της Euroleague αναδείχθηκε ο Νίκολα Μίροτιτς.

Ο Μαυροβούνιος ψηλός κέρδισε τον τίτλο του MVP στη 2η αγωνιστική, οδηγώντας την Μονακό στη νίκη επί της Ντουμπάι BC με 103-81.

Τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/8 βολές), πήρε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικά 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η υψηλότερη επίδοση στο σύστημα αξιολόγησης για την αγωνιστική ήταν εκείνη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (39 PIR) με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τη νίκη.