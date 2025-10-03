Η Ζαλγκίρις Κάουνας «ζαλίζει» και τρελαίνει κόσμο στην εκκίνηση της Euroleague. Μετά το διπλό επί της Μονακό, ομάδας του περσινού Final Four, τώρα κέρδισε και την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε με 84-81 για το 2/2, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Κανείς δε θα έλεγε οτιδήποτε αν η Ζαλγκίρις ξεκινούσε με δύο ήττες στη φετινή Euroleague, καθώς απέναντί της είχε τις δύο περσινές φιναλίστ, που μονομάχησαν για τον τίτλο. Ωστόσο, η λιθουανική ομάδα υπέταξε μετά τη Μονακό και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, σε ένα αγχωτικό στο τέλος παιχνίδι, αφού η Φενέρ γύρισε από το -14.

Κορυφαίος των νικητών ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 20 πόντους, ακολούθησε ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ 11 πόντους έβαλε ο Μόουζες Ράιτ. Για τη Φενέρ, που έχασε τον Μπράντον Μπόστον με τραυματισμό στο πόδι στο τέλος της πρώτης περιόδου, ο Ουέιντ Μπόλντγουιν ήταν... όλα τα λεφτά. Σταμάτησε στους 36 πόντους (9/14διπ., 5/8τρ., 3/5β.) όντας ο παίκτης που έκανε την αντεπίθεση. Διψήφιοι επίσης οι Ντέβον Χολ και Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 12 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Στην επόμενη αγωνιστική (3η) η Ζαλγκίρις παίζει στο Μόναχο με την Μπάγερν (10/10, 21:30), ενώ η Φενέρ υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (10/10, 20:45).

Αιφνιδίασε με Ουίλιαμς-Γκος η Ζαλγκίρις

Φουριόζα μπήκε στο ματς η Ζαλγκίρις που με τον Ουίλιαμς-Γκος μπροστάρη έφτασε στο 9-2 αιφνιδιάζοντας τη Φενέρμπαχτσε. Τα τρίποντα των Μπόλντγουιν και Μέλι επανέφεραν κάπως την πρωταθλήτρια (13-10), όμως ο Ουίλιαμς-Γκος (10π.) οδηγούσε την ομάδα του, διατηρώντας το προβάδισμα (19-14). Με ατομικές προσπάθειες ο Μπόλντγουιν κρατούσε τη Φενέρ κοντά (23-20), όμως δύο ακόμα τρίποντα από Φρανσίσκο και Ράιτ διαμόρφωσαν το 29-20 σε ένα εκρηκτικό πρώτο δεκάλεπτο της Ζαλγκίρις.

Ο Ράιτ συνέχισε να σκοράρει, τώρα μέσα από τη ρακέτα, κρατώντας το +9 (33-24), την στιγμή που η Φενέρ έβρισκε λύσεις από τους περιφερειακούς της. Μπιτίμ και Χόλ μείωσαν σε 37-34 και οι Φρανσίσκο, Ράιτ διατήρησαν το προβάδισμα για την ομάδα τους με εντυπωσιακό τρόπο, κλείνοντας το ημίχρονο στο 43-37.

Ξέφυγε με +14 η Ζαλγκίρις, ανατροπή η Φενέρ και φινάλε-θρίλερ

Η Φενέρ έψαχνε αντίδραση, αλλά οι παίκτες του Τόμας Ματσιούλις έπαιζαν με σούπερ ένταση και θέληση για κάθε μπάλα. Με πλουραλισμό στο σκοράρισμα πήγαν στο +12 για πρώτη φορά (49-37), ο Μπόλντουιν μαζί με τον Χόρτον-Τάκερ έφεραν το ματς ξανά στα μέτρα της Φενέρ (51-47), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τον δικό τους... τρελό ρυθμό. Με καταιγισμό τριπόντων, δύο από τον Φρανσίσκο και άλλα δύο από τον Τουμπέλις ξέφυγαν με 65-51, ενθουσιάζοντας και το κοινό της Zalgirio Arena, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 65-53.

Η απόσταση έπιασε ξανά το +14 (67-53) με τον Φρανσίσκο, όμως σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων με οδηγό τον «καυτό» Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε αρχικά 7 πόντους μειώνοντας σε 69-64 και πετυχαίνοντας ακόμα δύο μεγάλα τρίποντα αυτοπεποίθησης, έφερε το ματς στον πόντο και στο 71-70 στο 35'. Η Ζαλγκίρις είχε χάσει τον προσανατολισμό της, την συγκέντρωσή της και τελικά και το προβάδισμα μετά το πέμπτο τρίποντο του Μπόλντγουιν, που έκανε το 74-75. Στο τελευταίο τρίλεπτο τα ηνία άλλαξαν κάτοχο τέσσερις φορές, Ουλάνοβας και Μπουτκέβιτσιους έβαλαν δύο μεγάλα τρίποντα για το 82-79 στα 45'' πριν το τέλος, ακολούθησαν δύο χαμένα τρίποντα του Μπόλντγουιν και ένα του Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Γιάντουνεν έκανε το 82-81 μετά από επιθετικό ριμπάουντ. O Φρανσίσκο έχασε τη βολή της τεχνικής ποινής στον Χόρτον-Τάκερ, ο Ουίλιαμς-Γκος έβαλε το δικό του ζευγάρι βολών (84-81) και στην τελευταία επίθεση ο Μέλι αστόχησε σε ελεύθερο τρίπoντο ισοφάρισης, αφήνοντας τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81

