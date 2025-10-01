Δύο λεπτά στο τέλος της τρίτης περιόδου και τρία τρίποντα από τον Νικολό Μέλι ήταν αρκετά για να πάει σε διψήφια διαφορά η Φενέρμπαχτσε και να ξεκινήσει με νίκη (96-77) επί της μαχητικής Παρί στην πρεμιέρα της Euroleague.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ζορίστηκε για περίπου 28' απέναντι στην Παρί, που έβγαλε πολλή ενέργεια και πάλεψε σκληρά. Ωστόσο, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε τη... δουλειά, επιβεβαιώνοντας τον όρο του φαβορί, καθώς δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο της τέταρτης περιόδου, διατηρώντας διαρκώς διψήφιες διαφορές.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος των νικητών, που μοίρασαν 25 ασίστ, ήταν ο Ντέβον Χολ με 22 πόντους και 5/6 τρίποντα. Από κοντά ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ στο ντεμπούτο του στη Euroleague με 20 πόντους, ενώ ο Ουέιντ Μπόλντουιν πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 10 πόντους και 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Ναντίρ Ιφί σκόραρε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον είχε 17.

Στην επόμενη αγωνιστική (2η) η Φενέρ παίζει στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις (3/10, 20:00), ενώ η Παρί παίζει εκτός έδρας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (3/10, 22:30).

Ξέφυγε με +14 η Φενέρ, επέστρεψε η Παρί

Η Παρί μπήκε στο ματς με πολλή ένταση, πιέζοντας σε όλο το γήπεδο. Η Φενέρ προσπαθούσε να προσαρμοστεί και με τους Γιάντουνεν και Μπέικοτ να σκοράρουν έκανε το 11-7, αλλά δύο τρίποντα των Ιφί και Ρόμπινσον έφεραν τη γαλλική ομάδα ξανά μπροστά με 11-13. Με τον ίδιο τρόπο απάντησαν οι γηπεδούχοι με Μπόστον και Μπιμπέροβιτς για το 20-17, ενώ ο Μπιρσέν ήταν αυτός που έγραψε το 25-19 της πρώτης περιόδου.

Με τον Κόλσον να μπαίνει στην εξίσωση των σκόρερ και τον Χολ να βάζει το πρώτο του τρίποντο, η Φενέρ ξέφυγε με 35-21. Η Παρί όμως δεν πτοήθηκε, συνέχισε να πιέζει και με τρία διαδοχικά τρίποντα από τους Εμπαγιέ, Ουαταρά και Ρόμπινσον μείωσε σε 40-34. Μάλιστα, πλησίασε στο καλάθι, μετά το τρίποντο του Ιφί που έγραψε το 43-40 του ημιχρόνου, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Μέλι και Χόρτον-Τάκερ καθάρισαν το παιχνίδι

Οι γηπεδούχοι ήθελαν να αποκτήσουν ξανά μία απόσταση, ο Χόρτον-Τάκερ έβαλε 6 σερί πόντους για το 50-44, όμως η Παρί έμενε κοντά και με 8 σερί πόντους (δύο τρίποντα) του Ιφί προσπέρασε με 51-53. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου χάρη στον Μέλι. Ο Ιταλός ψηλός πήρε το... όπλο του και με 3/3 τρίποντα, ένα εκ των οποίων buzzer beater στο 30', μετέτρεψε το 57-57 στο 70-59.

Παρότι ο Ρόμπινσον επέμενε για τους φιλοξενούμενους (73-64), ο Ουίλμπεκιν ήταν εκεί για να απαντήσει και ο Χόρτον-Τάκερ για να διευρύνει με τρίποντο την απόσταση στο +13 (80-67). Από την πλευρά του ο Ιφί τα έβαζε από... παντού και με κάθε τρόπο, όμως η διαφορά παρέμενε σταθερά διψήφια (86-73). Και με τα μακρινά τους σουτ οι Χολ και Χόρτον-Τάκερ έβαλαν ουσιαστικά τέλος στο ματς, γράφοντας το 93-76 στο 38'. Η Παρί ήθελε να προσπαθήσει, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός και έτσι η Φενέρ πήρε τη νίκη μπροστά στο κoινό της.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.