Η Ζαλγκίρις παρουσιάστηκε στο Μόντε Κάρλο άψογα διαβασμένη, επέβαλε τον ρυθμό από νωρίς, επικράτησε της Μονακό με 89-84 και έκανε ποδαρικό με το δεξί στην Euroleague. Koρυφαίοι οι δυο πρώην «ερυθρόλευκοι» Ράιτ (21π. 6ρ) και Ουίλιαμς Γκος (14π.)

Ανταγωνιστική η Ζαλγκίρις, πήρε με το «καλημέρα» προβάδισμα με πρωταγωνιστές Ραίτ και Γκος

Αμφίρροπο ήταν τα ξεκίνημα της αναμέτρησης στο Μόντε Κάρλο με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκοράρισμα (4-4, 6-4, 6-7) και την λιθουανική ομάδα να παίρνει αέρα 4π. στο 4’ (6-10). Η Ζαλγκίρις έδειχνε ανταγωνιστικό πρόσωπο, ο Φρανσίσκο και ο Λο βρήκαν ρυθμό από τα 6.75μ. για να ανεβάσουν το προβάδισμα τους στο +8 (10-18 στο 5’), την στιγμή που η Μονακό δεν είχε βρει επιθετικό ρυθμό. Ο Τζέιμς μοίραζε σωστά την μπάλα στους συμπαίκτες του (3ας.), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο -4 (16-20), την ώρα που ο Τουμπέλις βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (16-23 στο 7’). Οι παίκτες του Μασιούλις είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, με τους Ουίλιαμς Γκος και Ράιτ να βάζουν το λιθαράκι του για το +9 (18-27) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε διψήφια διαφορά με κυρίαρχο Ράιτ η Λιθουανική ομάδα

Μπραζντέικις και Λο έδωσαν διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στην Ζαλγκίρις με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (+10, 22-32). Οκόμπο και Νέντοβιτς έδωσαν επιθετικές λύσεις για το (26-32 στο 13’), με την λιθουανική ομάδα να έχει την πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, διατηρώντας παράλληλα και την υπέρ της διαφορά (+8, 28-36 στο 16’). Ο Μόουζες Ράιτ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (10π.), με την Ζαλγκίρις να κλείνει το πρώτο μέρος στο +10 (35-45), έχοντας αιφνιδιάσει πλήρως την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Άντεξε την πίεση της Μονακό η Ζαλγκίρις και διατήρησε το προβάδισμα της

Ο Φρανσίσκο έκανε εκπληκτικό παιχνίδι από πλευράς δημιουργίας (7ασ.), με τον Μπιρούτις να δίνει σκορ μέσα από το ζωγραφιστό στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου (40-49 στο 22'). Ουίλιαμς Γκος και Σλίβα με 5-0 σερί διαμόρφωσαν το 40-54 στο 24', με την Ζαλγκίρις να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, την στιγμή που οι Μονεγάσκοι αδυνατούσαν να βρουν ρυθμό. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαλαν αντίδραση, έριξαν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου (60-67), με τον Ντάνιελ Τάις να κυριαρχεί στην ρακέτα με 15 πόντους.

Δεν είχε αντίπαλο ο Ράιτ, σπουδαίο διπλό της Ζαλγκίρις στο Μόντε Κάρλο

Ο Μόουζες Ράιτ πραγματοποιούσε το παιχνίδι της καριέρας του στο Μόντε Κάρλο, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να μην έχει αντίπαλο στην ρακέτα (15π. 62-70). Ο Μίροτιτς έδωσε λύσεις στους Μονεγάσκους, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μειώνει στο -5 (67-71 στο 32'), με την απάντηση των Λιθουανών να είναι άμεση. Ράιτ και Ουίλιαμς-Γκος επανέφραν το προβάδισμα για την ομάδα τους σε διψήφια επίπεδα (+12, 67-79 στο 34'), με τον Αμερικανό γκαρντ να φτάνει τους 14π. για το +15 της Ζαλγκίρις (71-86 στο 37'). Οι Μονεγάσκοι ανέβασαν την πίεση στην άμυνα τους, ο Μάικ Τζέιμς έδωσε λύσεις από την περιφέρεια φτάνοντας τους 22π., με τους παίκτες του Μασιούλις να κάνουν συνεχόμενα λάθη και τους γηπεδούχους να ροκανίζουν την διαφορά στο -4 (84-88) με 50'' να μένουν για το τέλος. Ο Μάοντο Λο με 1/2β. διαμόρφωσε το 84-89, ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε σε τρίποντιο με την Ζαλγκίρις να παίρνει τελικά τη νίκη στο Μόντε Κάρλο.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης