Μπιλλής: «Πιστεύω ότι η Μύκονος θα παραμείνει για πολλά χρόνια στην GBL»

Ο φόργουορντ της Μυκόνου, Σωτήρης Μπιλλής μίλησε στο WebRadio της EOK.

Αναλυτικά όσα είπε...

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Κάναμε προετοιμασία στο Καρπενήσι και δώσαμε φιλικά παιχνίδια σε Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα και Αθήνα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάμε στη Μύκονο. Η διοίκηση είναι πάντα δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Είναι μία καλή ομάδα η Μύκονος, σαν οικογένεια όπως λέμε. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο είτε σε φιλικά είτε σε επίσημο ματς. Δουλεύουμε σωστά και προσπαθούμε να δείξουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο».

Για τον ανταγωνισμό στη GBL: «Όπως βλέπουμε, κάθε χρόνο οι ομάδες δυναμώνουν και αυξάνουν το μπάτζετ, επομένως και το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να μας τοποθετήσω σε συγκεκριμένη θέση στη βαθμολογία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλα θα φανούν στο παρκέ. Δεν μπορώ να πω πόσες νίκες θα κάνουμε ακόμη. Θα παλέψουμε για την υψηλότερη θέση και η ομάδα έχει τη διάθεση για να τα καταφέρουμε».

Για το τί έχει κερδίσει αγωνιζόμενος σε περιφερειακή ομάδα: «Το είχα ζήσει και όταν ήμουν στον Πανιώνιο. Στα 19 μου πήρα μεταγραφή στον Κολοσσό Ρόδου. Είχαμε υγεία και ήταν κοντά σε εμένα η διοίκηση, όπως και τώρα στη Μύκονο. Κέρδισα πολλά πράγματα και με βοήθησε».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Φαίνεται ότι ο κόσμος είναι “ζεστός” και δίπλα στην ομάδα. Το έδειξε τα προηγούμενα χρόνια. Ανυπομονώ να τους δω όταν παίξουμε στο νησί μας».

Για την έδρα της ομάδας στο νησί της Μυκόνου: «Από όσο ξέρω, το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από τρεις αγωνιστικές στη Μύκονο. Σίγουρα κάθε ομάδα ποντάρει στην έδρα και τον κόσμο της, θα μας βοηθήσουν. Τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν ότι η διοίκηση έφτιαχνε ένα πλάνο για την κατηγορία. Οι άνθρωποι της διοίκησης είναι πάντα δίπλα μας και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Είναι κοντά σε κάθε παίκτη και προπονητή, δεν μας λείπει τίποτα. Χρόνο με τον χρόνο η ομάδα γίνεται καλύτερη. Πιστεύω ότι η ομάδα θα παραμείνει για πολλά χρόνια στην κατηγορία, έχει υγεία μέσα της. ».

Για το ότι η Μύκονος είναι νησιωτική ομάδα: «Δεν θα πω ότι είναι μειονέκτημα το ότι είμαστε νησιωτική ομάδα σε σχέση με άλλες των μεγάλων πόλεων. Συμβαίνει σε κάθε ομάδα αναφορικά με το θέμα της μετακίνησης, είναι κάτι το οποίο όλοι οι παίκτες το έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι μειονέκτημα για εμάς».

Για το ότι θα προετοιμάζονται για έναν αγώνα ανά εβδομάδα: «Θα έχουμε περισσότερο χρόνο να “διαβάσουμε” κάθε αντίπαλο και να επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση μας μέσω βίντεο και προπόνησης. Είναι πιο βατό να “τσεκάρεις” τον αντίπαλο σου από το να έχεις δύο παιχνίδια ανά εβδομάδα».