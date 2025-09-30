Ανέλαβε την Εθνική Ιταλίας ο Λούκα Μπάνκι

Η Ιταλική Ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Λούκα Μπάνκι ως ομοσπονδιακού προπονητή.

Η Εθνική Ιταλίας βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκα Μπάνκι, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Τζιοβάνι Πετρούτσι, να κάνει την σχετική ανακοίνωση.