Επίσημο: Στην Ντουμπάι BC ο Σανλί

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σερτάκ Σανλί.

Ο Σερτάκ Σανλί πριν από λίγες μέρες αποτέλεσε παρελθόν από την Φενερμπαχτσέ και ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Ντουμπάι BC έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Τούρκος σέντερ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με την Αναντολού Εφές και την Μπαρτσελόνα, ενώ πανηγύρισε τις κατακτήσεις back-to-back τίτλων στην Euroleague με τον τουρκικό σύλλογο (2021 και 2022).

Την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα σε 33 ματς είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ, ενώ σε 25 ματς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μέτρησε 8,1 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ και σε 4 ματς στα play-offs 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.