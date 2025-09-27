Μαλεντόν, Χεζόνια, Αμπάλδε και Ντεκ επέστρεψαν στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Τεό Μαλεντόν, Μάριο Χεζόνια, Αλμπέρτο Αμπάλδε και Γκάμπριελ Ντεκ επέστρεψαν στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και... φουλάρουν για το ισπανικό Supercopa και την πρεμιέρα της Euroleague.

Η «βασίλισσα» είχε πολλές απουσίες και πολλά ερωτηματικά το προηγούμενο διάστημα. Τα ονόματα των Τεό Μαλεντόν, Μάριο Χεζόνια, Αλμπέρτο Αμπάλδε και Γκάμπριελ Ντεκ βρίσκονταν στο «απουσιολόγιο» του Σέρτζιο Σκαριόλο, όμως ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε πως άπαντες έχουν επιστρέψει στη διάθεσή του.

Συγκεκριμένα, ο Σκαριόλο μίλησε για το παιχνίδι με την Τενερίφη (27/9, 22:00) και την κατάσταση των τεσσάρων παικτών, που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και δήλωσε: «Είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα, αν και δεν βρίσκονται στο 100%. Οπότε πρέπει επίσης να επιλέξουμε με βάση ρόλους, θέσεις και αντιπάλους. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πάντως, επαναλαμβάνω. Από άποψη τραυματισμών ή φυσικής κατάστασης, μπορούν και οι τέσσερις να βρίσκονται στο παρκέ. Προφανώς, όμως, απέχουν πολύ από το 100%».