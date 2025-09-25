«Οι Τζαζ δεν θα προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Ουόκερ Κέσλερ»

Δημοσίευμα του Athletic προκαλεί συναγερμό στις ομάδες του NBA, αφού οι Γιούτα Τζαζ δεν προτίθενται να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Ουόκερ Κέσλερ!

Ο 24χρονος σέντερ αποτελεί τον βασικό «ψηλό» των Τζαζ την τελευταία διετία, με τον Κέσλερ να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του rookie συμβολαίου του με τους «Μορμόνους».

Σύμφωνα με τον Τόνι Τζόουνς του Athletic, οι Τζαζ δεν έχουν την πρόθεση να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον νεαρό σέντερ, που το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να βγει στην αγορά ως free agent.

Όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει συναγερμό στις ομάδες του NBA, αφού ο Κέσλερ αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση, με το όνομά του να βρίσκεται στα ραντάρ των Λέικερς.

Δεδομένης της πρόθεση των Τζαζ, μάλιστα δεν αποκλείεται μέχρι και την trade deadline να υπάρξουν εξελίξεις με τον Κέσλερ, προκειμένου οι «Μορμόνοι» να κεφαλαιοποιήσουν την αποχώρηση του 24χρονου σέντερ.