Ατζέντης Λεμπρόν: «Σημαντικό να μην σκέφτεστε το μέλλον του Λεμπρόν αλλά να εκτιμάτε το παρόν»

Ο ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στον πελάτη του, τονίζοντας πως είναι σημαντικό ο κόσμος να μην σκέφτεται το μετά αλλά να εκτιμάει το τώρα.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Λος Άντζελες Λέικερς ενόψει της ιστορικής 23ης σεζόν του στον ΝΒΑ. Κανείς δεν γνωρίζει για πόσα χρόνια θα αγωνίζεται ακόμα ο «Βασιλιάς» και δεν αποκλείεται η επερχόμενη να είναι η τελευταία του αγωνιστική περίοδο στον «μαγικό κόσμο».

Ο Σαμς Σαράνια μίλησε στο «NBA Today» του «ESPN» και αποκάλυψε πως μίλησε με τον Ριτς Πολ, ο οποίος τόνισε πως είναι σημαντικό να μην σκέφτεται ο κόσμος το μέλλον του Λεμπρόν αλλά να εκτιμάει το παρόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Νομίζω ότι απλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά. Εννοώ, είναι σαφές ότι δεν είναι σίγουρος. Του απομένει ένας χρόνος; Έχει άλλη μια σεζόν μετά από αυτή, δηλαδή την σεζόν 2026-2027;

Μίλησα με τον ατζέντη του Ριτς Πολ στο Klutch Sports σήμερα και μου είπε: "Είναι σημαντικό να μην ανησυχείτε για το μέλλον όταν πρόκειται για τον Λεμπρόν Τζέιμς, απλά να εκτιμάτε το παρόν". Και επίσης να μεγιστοποιήσει το παρόν του και αυτό το βάρος ενδεχομένως να πέσει στους Λέικερς και στην ομάδα που θα βάλουν γύρω του.

Αλλά είναι προφανές, πώς αισθάνεται για τους Λέικερς ενόψει της σεζόν, καθώς η χρονιά συνεχίζεται, μπορούν να είναι διεκδικητές για το μέλλον; Και νομίζω ότι το άλλο πράγμα που επίσης υπάρχει εδώ είναι ότι ο Μπράις Τζέιμς θα ξεκινήσει την πρώτη του χρονιά στο κολέγιο. Πως φαίνεται; Πώς φαίνεται ως prospect; Πώς θα επηρεάσει το draft του 2026; Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία νομίζω ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι ανοιχτόμυαλος».