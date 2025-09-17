Μουζουρίδης: «Είμαστε έτοιμοι να κεφαλαιοποιήσουμε αυτά που ζήσαμε στη Λεμεσό»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας Μουζουρίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την περηφάνια της Κύπρου που απέσπασε τα διεθνή εύσημα για τη διοργάνωση ενός απ’ τους ομίλους του Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη διοργάνωση του ομίλου στη Λεμεσό: «Ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε χρόνια που είχαμε το προνόμιο να μας ανατεθεί ένας όμιλος Ευρωμπάσκετ. Στις 4 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραχώρησε ένα δείπνο σηματοδοτώντας 120 περίπου ημέρες πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ, με παρουσία αρκετών αξιωματούχων της FIBA Europe και του φίλου και αδερφού προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και του Ντίνου Σβερκούνου. Σε μία τοποθέτησή μου είχα πει “από τη Λεμεσό, στο βάθρο της Ρίγα”. Αυτό έγινε πραγματικότητα και μας χαροποιεί δύο φορές».

Για τα συναισθήματα μετά την ανάθεση ομίλου Ευρωμπάσκετ και τις βλέψεις: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτό το τεράστιο σε έκταση αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε ότι το εγχείρημά μας θα ήταν πετυχημένο, γιατί πιστεύαμε σε εμάς και τις δυνατότητες μας, το θέλαμε πάρα πολύ. Είχαμε δίπλα μας τον μεγάλο “συμπαίκτη”, την Κυπριακή Κυβέρνηση, που πίστεψε σε αυτό, όπως ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεν περιμέναμε αυτή την μεγάλη έκταση που θα έπαιρνε το αποτέλεσμα αυτό που παρουσιάσαμε. Αξίζουν τα συγχαρητήρια στην μεγάλη ομάδα που είχαμε από τον Γενικό Διευθυντή μέχρι την οργανωτική επιτροπή και τους εθελοντές μας, οι οποίοι ήταν εκεί για να διευκολύνουν όσους εργάζονταν ή συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Ευρωμπάσκετ. Αυτό που μας ενθουσίασε περισσότερο είναι ο ενθουσιασμός που επικράτησε για 10 ημέρες στο κοινό της Κύπρου».

Για την άποψη της FIBA για τη διοργάνωση της Κύπρου: «Είστε πιο έμπειροι από εμένα και γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις διαδικασίες αυτές. Ότι δεν κάνουν καμία έκπτωση στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης και ότι δεν χαρίζεται τίποτα. Έπρεπε να υπερπηδήσουμε πάρα πολλά εμπόδια για να φτάσουμε εδώ. Ο κύριος Νόβακ και ο κύριος Ζαγκλής ήταν στις θέσεις που είναι τώρα από το 2021 που ζητήσαμε την ανάθεση ενός ομίλου και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και την αρχική ιδέα. Γνώριζαν τη διάθεση μας για να προχωρήσουμε τις διαδικασίες, είδαν και με τα ίδια τους τα μάτια το γήπεδο. Ο κύριος Γκαρμπαχόσα ήταν τότε Πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας και μιλήσαμε μαζί του στην περίοδο της προεκλογικής του εκστρατείας για όταν θα διεκδικούσε τη θέση του Προέδρου της FIBA Europe, ήρθε και στην Κύπρο για να δει το γήπεδο. Τους ευχαριστώ πολύ, γιατί όλοι πίστεψαν και πήραν ρίσκο. Οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πήραν ρίσκο για μία μικρή πληθυσμιακά χώρα και μπασκετικά, δεν είναι κακό να το πούμε. Αγωνιζόμαστε στη Γ’ και στη Β’ Κατηγορία, ανάλογα τις χρονιές. Έβαλαν και αυτοί “πλάτη” γιατί πίστεψαν σε εμάς προσωπικά και στο όραμα. Δεν με ξαφνιάζει το ότι είναι υπερήφανοι, ήταν μεγάλο στοίχημα και για αυτούς. Γιατί όχι από αύριο και άλλες χώρες με το ίδιο στάτους να διεκδικήσουν και να τολμήσουν αυτά που διεκδίκησε και η Κύπρος;».

Για το αποτύπωμα του Ευρωμπάσκετ στη μελλοντική βελτίωση του κυπριακού μπάσκετ: «Πίστευε κανένας ότι η Εθνική ομάδα Κύπρου θα ήταν τόσο ανταγωνιστική στο Ευρωμπάσκετ; Το αναγνώρισαν και οι αντίπαλες χώρες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας. Οι αθλητές μας βγήκαν κερδισμένοι. Η αναγνώριση έρχεται πρώτα από έξω και μετά εκ των έσω. Αυτό φάνηκε και στην κατάκτηση του μεταλλίου της Εθνικής ομάδας με την κακόπιστη κριτική που έγινε μετά τον αγώνα με την Τουρκία. Κάποιοι μηδένισαν την προσπάθεια της Ελλάδος. Η συμμετοχή βοήθησε πολύ. Είδαν παίκτες επιπέδου που ήταν συνεχώς ανταγωνιστικοί και αυτό τους έδωσε κίνητρο για να είναι και αυτοί ανταγωνιστικοί όσο μπορούσαν. Κάθε ημέρα γινόντουσαν καλύτεροι. Με την Εθνική Ελλάδας και Ιταλίας παίξαμε αρκετά καλά, αυτά είναι τα οφέλη τα οποία βλέπουμε. Με το παράδειγμα της ανταγωνιστικότητας και το πώς προσεγγίζουμε ένα παιχνίδι υψηλού ανταγωνισμού, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο θα το μεταφέρουν στους συλλόγους τους και θα δημιουργηθεί μία κουλτούρα και μία νοοτροπία. Θα αλλάξει σε βάθος χρόνου. Όλα αυτά που έζησαν, εάν παραμείνουν στο μπάσκετ μετά το τελείωμα της καριέρας τους από διοικητικές θέσεις θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία που πήραν. Χιλιάδες παιδιά έζησαν αυτές τις 10 ημέρες και είδαν πώς έπαιξαν οι διεθνείς παίκτες. Κανείς δεν έφυγε νωρίτερα, αποθέωναν όλους τους παίκτες. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να κεφαλαιοποιήσουμε αυτά που ζήσαμε και είμαστε έτοιμοι. Κληρονομήσαμε ένα γήπεδο “στολίδι” από την Κυπριακή Κυβέρνηση που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα μεγάλα γήπεδα της Ευρώπης. Το “κερασάκι” στην “τούρτα” ήταν η νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στον όμιλο σε ένα κατάμεστο γήπεδο, σε όλα τα παιχνίδια είχαμε 7.000 κόσμο. Είναι αυτό που λέμε και εννοούμε ότι θέλαμε από την Κύπρο να βοηθήσουμε την Ελλάδα να ανέβει στο βάθρο. Ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι με την Κύπρο μαζί με την Ελλάδα να συνεργαζόμαστε αδελφικά και να ανταλλάζουμε απόψεις για το πώς θα φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πανηγυρίσαμε όλοι μαζί το χάλκινο μετάλλιο το απόγευμα της Κυριακής. Θέλω να σταθώ στην κακόβουλη κριτική του κόσμου πριν το Ευρωμπάσκετ. Εάν ρωτούσες κάποιον πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ εάν η Εθνική ομάδα θα κατακτούσε ένα μετάλλιο, θα τον έβγαζαν τρελό. Πάντα στον αθλητισμό πρέπει να έχουμε υπομονή, δεν πρέπει να μηδενίζουμε καμία προσπάθεια».