Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ερυθρού Αστέρα ο Ντόμπριτς, ταξιδεύει στην Κρήτη

Ο Σέρβος άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τους «πλάβι» στο Eurobasket, ξεκουράστηκε κάποιες μέρες και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ερυθρού Αστέρα ενόψει της νέας σεζόν.
Μάλιστα ο Ντόμπριτς θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή της σερβικής ομάδας στο τουρνουά της Κρήτης, που θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός.
Црвено-бели после турнира на Кипру наставили су са припремама за нову сезону у хали Александар Николић. Данас је екипа Јаниса Сферопулоса била јача за Огњена Добрића, новог капитена КК Црвена звезда, који се прикључио саиграчима након пар дана одмора после репрезентативних… pic.twitter.com/lPqMd9T4ST— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 16, 2025