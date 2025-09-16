MENU
Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ερυθρού Αστέρα ο Ντόμπριτς, ταξιδεύει στην Κρήτη

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ερυθρού Αστέρα και θα είναι «παρών» στο τουρνουά 5ο Aegean Omiros College CRETE IBT της Κρήτης

Ο Σέρβος άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τους «πλάβι» στο Eurobasket, ξεκουράστηκε κάποιες μέρες και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ερυθρού Αστέρα ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα ο Ντόμπριτς θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή της σερβικής ομάδας στο τουρνουά της Κρήτης, που θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός.

