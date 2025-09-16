Γκίντι για Παναθηναϊκό: «Αντιλαμβάνεσαι γιατί είναι ένας αξιοσέβαστος σύλλογος παγκοσμίως» - Το video από την προπόνησή του

Ο Τζος Γκίντι σε δηλώσεις του στο Club 1908 μίλησε για την εμπειρία της προπόνησης με τον Παναθηναϊκό σημειώνοντας πως αντιλαμβάνεσαι το πόσο αξιοσέβαστος σύλλογος είναι παγκοσμίως.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε το Club 1908:

Για το πως ήταν η εμπειρία της προπόνησης με τον Παναθηναϊκό: «Πολύ διασκεδαστική. Δεν είχα προπονηθεί ξανά με ομάδα της Euroleague, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Αντιλαμβανεσαι γιατί είναι ένας τόσος καλός και αξιοσέβαστος σύλλογος στο μπάσκετ παγκοσμίως. Ήταν μια ωραία προπόνηση, χάρηκα που είδα γνωστά πρόσωπα, ειδικά τον Κέντρικ Ναν, οπότε ήταν πολύ ευχάριστα. Πρώτη φορά, αλλά ανυπομονώ να τους δω να παίζουν την Πέμπτη απέναντι σττην Παρτίζαν»

Για το τι ξέρει για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ξέρω ότι είναι πολύ παθιασμένοι με τις ομάδες του. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να υιοθετήσουν και οι Αυστραλιανές ομάδες. Το βλέπεις από τα παιχνίδια και παρόλο που δεν έχω παρευρεθεί σε κανένα ως σήμερα, φαίνεται πόσο παθιασμένοι είναι, κάτι που βοηθά πολύ τους παίκτες να αγωνιστούν μπροστά τους. Μόνο καλά λόγια έχω για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα γενικότερα. Τα παιδιά μίλησαν πολύ θετικά για τον σύλλογο και για την Ελλάδα συνολικά».

