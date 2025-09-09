Τα highlights από την πρόκριση της Ελλάδας στους «4» του Eurobasket (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την μεγάλη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Λιθουανία, η οποία της έδωσε και την πρόκριση στους «4» του Eurobasket.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και επικράτησε με 87-76. Έτσι, πήρε την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια και θα βρει μπροστά της την Τουρκία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτει 17 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε το βίντεο:

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!