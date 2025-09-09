Βαλαντσιούνας: «Η Ελλάδα ήταν πιο δυνατή, δώσαμε μια καλή μάχη»

Τα εύσημα στην Ελλάδα για τη νίκη και την πρόκριση επί της Λιθουανίας έδωσε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στις δηλώσεις του.

Ο θηριώδης σέντερ των Νάγκετς και των Λιθουανών ανέφερε για το παιχνίδι:

«Ήταν μια μάχη, η Ελλάδα ήταν πιο δυνατή. Ήταν καλύτεροι από μας και συγχαρητήρια για την πρόκριση. Χάρηκα που παλέψαμε μέχρι το τέλος, δώσαμε μια καλή μάχη. Όλα τα παιδιά ξέρουν τι σημαίνει να φοράνε το εθνόσημο και το κάνουν με χαρά.

Είμαστε πιο δυνατοί ως ένα, υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε ο ένας για τον άλλο και χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Προσωπικά δεν είχα κάποιον πόνο, ο πάγος στον ώμο μου ήταν περισσότερο προληπτικά».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!