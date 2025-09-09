Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν μυθικός και... τριπλός (19π., 12ρ., 10ασ.), στη νίκη - πρόκριση της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν επί της Πολωνίας (91-77). Πλέον, οι Τούρκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον ημιτελικό, ο οποίος θα προκύψει από το Λιθουανία - Ελλάδα (21:00). Ανησύχησαν οι νικητές με έναν τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν, αλλά επέστρεψε στο παρκέ ο ποιοτικός φόργουορντ. Αποστολή στην Λετονία.

Η πρώτη από τις Top-4 ομάδες του φετινού EuroBasket βρέθηκε, καθώς η Τουρκία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που την ήθελαν φαβορί, νίκησε εύκολα την Πολωνία και περιμένει στα ημιτελικά τον νικητή του αγώνα Λιθουανία - Ελλάδα. Οι Τούρκοι ήταν βελτιωμένοι σε σύγκριση με το ματς με τη Σουηδία, διατηρούσαν τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του ματς και πήραν μια δίκαιη νίκη, που τους φέρνει στην τετράδα του EuroBasket για πρώτη φορά ύστερα από 24 χρόνια.

Για να έρθει αυτή η ιστορική πρόκριση χρειάστηκε μια -νέα- μυθική εμφάνιση του Αλπερέν Σενγκούν. Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς έκανε triple double, μετρώντας19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, καθώς ήταν... παντού στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, ο Τζέντι Όσμαν είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, «παγώνοντας» τους ανθρώπους της ομάδας του με έναν τραυματισμό του στην 3η περίοδο. Όμως, ο ποιοτικός σμολ φόργουορντ επέστρεψε στο παρκέ στο 4ο δεκάλεπτο και... τελείωσε τον συναγερμό. «Κλειδί» ο Σεμούς Χαζέρ (13π.), ορεξάτος ο Σέιν Λάρκιν (13π., 5ρ., 5ασ.), διψήφιοι και οι Κέναν Σιπάχι (11π.), Φουρκάν Κορκμάζ (10π.) και Ερτσάν Οσμάνι (10π.).

Στην αντίπερα όχθη, ο Τζόρνταν Λόιντ είχε 19π. ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό τουρνουά, με τον Ματέους Πονίτκα να γεμίζει ξανά τη στατιστική του (19π., 6ρ., 6ασ.). Όμως, η Πολωνία δεν είχε το βάθος της Τουρκίας, δεν μπορούσε να περιορίσει τον Σενγκούν και «κυνηγούσε» στο σκορ σε όλο το παιχνίδι.

Οι Πολωνοί διάβαζαν ό,τι τους έδινε η άμυνα του Αταμάν

Η Τουρκία άρχισε το παιχνίδι με αρκετές «παγίδες» στον Τζόρνταν Λόιντ (23π. ανά ματς στο τουρνουά), αλλά και με δημιουργία του Αλπερέν Σενγκούν (3ασ. στο 6', 11-11 το σκορ). Οι Πολωνοί, βέβαια, διάβαζαν καλά ό,τι τους έδινε η αντίπαλη άμυνα και έδειχναν σοβαρή εικόνα στο ξεκίνημα του προημιτελικού (19-19 στο 10').

Σενγκούν και Όσμαν έδωσαν το... τιμόνι στην Τουρκία

Οι Τούρκοι πήγαν στο +5 δια χειρός Όσμαν (24-19 στο 13', 4ασ. ο Σενγκούν) και ο Ιγκόρ Μίλισιτς κάλεσε άμεσα time out. Στο 14' οι ρόλοι άλλαξαν με τον Όσμαν να δημιουργεί και τον Σενγκούν να βρίσκει τους πρώτους πόντους του με ένα επιβλητικό κάρφωμα στο ανοιχτό γήπεδο (26-22). Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού τελείωσε μια φάση στο τρανζίσιον για το πρώτο +10 του αγώνα (36-26 στο 17'), το οποίο διατήρησε με σουτ πίσω από τα 6,75μ. (39-29 στο 18'), αφού το δίδυμο Λόιντ - Πονίτκα βρισκόταν χαμηλά. Στο ημίχρονο ο εξαιρετικός Σενγκούν είχε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο «εκρηκτικός» Όσμαν μετρούσε 7 πόντους και 3 ριμπάουντ και η ομάδα τους κυριαρχούσε πλήρως (46-32 στο 20' - 11λ. η Πολωνία).

«Πάγωσαν» οι Τούρκοι με τον τραυματισμό του Όσμαν

Με ένα τρίποντο του Όσμαν και ένα γκολ - φάουλ του Χαζέρ οι Τούρκοι ξέφυγαν στο +18 (52-34 στο 22') και έβαλαν βάσεις πρόκρισης στην τετράδα. Από την άλλη, οι Πολωνοί με 4/16 3π. και 12λ. μέχρι το 25' γνώριζαν πως δεν μπορούσαν να γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση (55-37). Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Όσμαν στάθηκε άτυχος, καθώς το πόδι του «μπλέχτηκε» άσχημα με μια άτσαλη πτώση του Ματέους Πονίτκα και «πάγωσε» τους ανθρώπους της Τουρκίας. Μετά την αναποδιά με τον ποιοτικό σμολ φόργουορντ, ο Φουρκάν Κορκμάζ ευστόχησε σε 2/2 τρίποντα για το +21 (61-40 στο 27'), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 65-50 και τον Σενγκούν να απέχει 1ρ. από το triple double.

Η Τουρκία επιβεβαίωσε τον τίτλο του «φαβορί» και πέρασε στους «4»

Η Πολωνία «ροκάνισε» τη διαφορά μέχρι το -12 (65-53 δια χειρός Σοκολόφσκι), αλλά ο Σέιν Λάρκιν με 7π. επανέφερε το ευρύ τουρκικό προβάδισμα (72-56 στο 32'). Με 7'35'' για το τέλος ο Σενγκούν «έγραψε» και επίσημα το triple double (74-57 το σκορ, με 15π., 10ρ. και 10ασ. του Τούρκου σέντερ), αλλά το σύνολο του Μίλισιτς επιχείρησε να μειώσει ξανά. Ο Λάρκιν αστόχησε δις, ο Λόιντ σκόραρε από τη γραμμή των βολών και η απόσταση «έπεσε» στους 10π. (76-66 στο 35'). Ο Αταμάν πέρασε τον Μπόνα αντί του Σενγκούν (είχε βάλει για λίγο και τον Όσμαν, δίνοντας... τέλος στον συναγερμό), ο Πονίτκα επέστρεψε ύστερα από ένα δίλεπτο ξεκούρασης, και ο Σοκολόφσκι μείωσε σε μονοψήφιο (78-70 στο 37'). Όμως, το «κλειδί» Χαζέρ με ένα κρίσιμο τρίποντο «ξεκόλλησε» το σύνολο του Αταμάν (81-70 στο 38'). Ο Σενγκούν γύρισε στο παρκέ, ο Οσμάνι βρήκε ένα τρίποντο - μαχαιριά (84-72) και η Τουρκία προκρίθηκε στους «4» του EuroBasket (91-77 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77.

Δείτε εδώ τα στατιστικά της αναμέτρησης.

