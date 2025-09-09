«Συμφώνησε με τον Λόιντ η Ρεάλ - Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με Μονακό και Βαλένθια»

Η Ρεάλ Μαδρίτης τα έχει βρει σε όλα με τον Τζόρνταν Λόιντ, όμως για να τον προσθέσει στο ρόστερ της θα πρέπει να τα βρει τόσο με τη Μονακό όσο και με τη Βαλένθια

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να προσθέσει ποιότητα και βάθος στα γκαρντ και σύμφωνα με την «Marca» τα έχει βρει σε όλα με τον Τζόρνταν Λόιντ. Ωστόσο, η απόκτησή του μόνο εύκολη δεν είναι για την «Βασίλισσα».

Όπως αναφέρεται, η ισπανική ομάδα πρέπει πρώτα να συμφωνήσει με τη Μονακό, κάτι που δε θα είναι εύκολο. Όμως, στο... παιχνίδι βρίσκεται και η Βαλένθια. Ο σύλλογος έχει τα δικαιώματα του παίκτη στην ACB και έτσι η Ρεάλ θα πρέπει να αποσπάσει και από αυτή το «Ναι» για να υπογράψει τον παίκτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο γνωρίζει τον 32χρονο από την κοινή τους θητεία στους Τορόντο Ράπτορς, καθώς τη σεζόν 2018-19 ο κόουτς ήταν βοηθός προπονητής εκεί και ο Λόιντ παίκτης.