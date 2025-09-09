«Συμφώνησε με τον Λόιντ η Ρεάλ - Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με Μονακό και Βαλένθια»

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να προσθέσει ποιότητα και βάθος στα γκαρντ και σύμφωνα με την «Marca» τα έχει βρει σε όλα με τον Τζόρνταν Λόιντ. Ωστόσο, η απόκτησή του μόνο εύκολη δεν είναι για την «Βασίλισσα».
Όπως αναφέρεται, η ισπανική ομάδα πρέπει πρώτα να συμφωνήσει με τη Μονακό, κάτι που δε θα είναι εύκολο. Όμως, στο... παιχνίδι βρίσκεται και η Βαλένθια. Ο σύλλογος έχει τα δικαιώματα του παίκτη στην ACB και έτσι η Ρεάλ θα πρέπει να αποσπάσει και από αυτή το «Ναι» για να υπογράψει τον παίκτη.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο γνωρίζει τον 32χρονο από την κοινή τους θητεία στους Τορόντο Ράπτορς, καθώς τη σεζόν 2018-19 ο κόουτς ήταν βοηθός προπονητής εκεί και ο Λόιντ παίκτης.