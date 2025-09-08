Λο: «Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει πραγματικά τον Ντόντσιτς»

Ο Μαοντό Λο σε δηλώσεις του ενόψει του προημιτελικού της Γερμανίας με την Σλοβενία είπε μόνο τα καλύτερα για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Η Γερμανία την Τετάρτη (10/9) θα κοντραριστεί με την Σλοβενία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Ο Μαοντό Λο προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης και στάθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει πραγματικά.

«Θα προσπαθήσουμε να τον περιορίσουμε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις. Είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει πραγματικά. Μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να τον δυσκολέψουμε. Θα παίξει και θα σκοράρει, θα είναι δύσκολο για εμάς. Εϊναι ένα νοκ-άουτ παιχνίδι. Ξέρουμε τη Σλοβενία και μας ξέρει και εκείνη. Είναι ομάδα με ταλέντο και θα είναι δύσκολο παιχνίδι για εμάς» είπε ο 32χρονος γκαρντ.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!