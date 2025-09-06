Βαλαντσιούνας στο SDNA: «Είναι απλό, δεν διαλέγουμε αντίπαλο» (vid)

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε στην κάμερα του SDNA μετά την σπουδαία νίκη της Λιθουανίας κόντρα στην Λετονία και τόνισε πως η ομάδα του δεν διαλέγει αντίπαλο για τα προημιτελικά. Αποστολή στην Ρίγα.

Η Λιθουανία «έκλεισε» το σπίτι των Λετονών και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket εκεί που περιμένει τον νικητή του Ελλάδα - Ισραήλ.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για το ποιον προτιμάει από την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με τους Ισραηλινούς, λέγοντας πως η ομάδα του δεν διαλέγει αντίπαλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ήταν μεγάλη νίκη. Είναι απλό δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Θα δούμε αύριο το παιχνίδι»

