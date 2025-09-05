Η Ελλάδα πήρε… γεύση από τη Riga Arena (vids)

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον στη Λετονία, όπου στη Riga Arena θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (7/9, 21:30) το Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket. Αποστολή στη Λετονία.

H ελληνική ομάδα έκανε σήμερα μια προπόνηση σε χαμηλούς ρυθμούς, περισσότερο για να αποκτήσει μια επαφή με το γήπεδο και τους χώρους του ενόψει του κυριακάτικου νοκ άουτ αγώνα.

Έτσι, οι διεθνείς μας έκαναν ένα χαλάρωμα περισσότερο με μερικά σουτ στη Riga Arena, που θα φιλοξενήσει όλα τα παιχνίδια πλέον της τελικής φάσης, από τους «16» δηλαδή μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Να σημειωθεί πως αύριο, Σάββατο, ξεκινούν οι πρώτοι τέσσερις προημιτελικοί, οπότε η Riga Arena θα είναι κατειλημμένη. Έτσι, η Ελλάδα θα προπονηθεί στο διπλανό γήπεδο και σήμερα είχαν οι παίκτες τη δυνατότητα να μπουν στο γήπεδο για πρώτη φορά και να αποκτήσουν μια αρχική επαφή.

Δείτε τα βίντεο του SDNA από την προπόνηση:

