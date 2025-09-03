Η Λιθουανία έπαιζε χωρίς τον Γιοκουμπάιτις, έχασε κατά την διάρκεια του ματς και τον Νορμάντας, ωστόσο κέρδισε την αδιάφορη αλλά σκληροτράχυλη Σουηδία με 74-71 και βλέπει από 2η θέση και... πάνω στον όμιλο. Κυρίαρχος Βαλαντσιούνας με 19 ποντους και 8 ριμπάουντ.

Η Σουηδία που προκρίθηκε στην τελική φάση της Ρίγα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έβαλε δύσκολα στην Λιθουανία η οποία κέρδισε τελικά στο τέλος με 74-71, σε ένα ματς με πολλές εναλλαγές στο σκορ και φινάλε θρίλερ.

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις ανέβηκε στο 4-1 και πλέον βλέπει την 2η θέση του ομίλου να έρχεται σε περίπτωση που η Γερμανία κερδίσει την Φινλανδία. Ωστόσο υπάρχει και το σενάριο της πρώτης θέσης, αν η ομάδα του Μάρκανεν κερδίσει με τουλάχιστον 11 πόντους την παρέα του Σρέντερ.

Για τους νικητές ο Βαλαντσιούνας ήταν κυρίαρχος στο ζωγραφιστό, με τον άσο των Νάγκετς να μετρά 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία από τον Βελίτσκα με 14 πόντους και 7 ασίστ, διψήφιοι και οι Ραντζεβίτσιους (13π.) και Τουμπέλις (12π. 12ρ.)

Από την αντίπερα όχθη ο Λάρσον «κουβάλησε» επιθετικά την ομάδα του με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Τομπίας Μπόργκ να προσθέτει 13 πόντους.

Έλειπε ο Γιοκουμπαίτις στην Λιθουανία… «χόρευε» ο Λάρσον για την Σουηδία

Mε τον Λάρσον (4π.) να μπαίνει ζεστός στο παιχνίδι η Σουηδία πήρε αέρα 6π. (2-8 στο 3’) με το… καλημέρα του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Βαλαντσιούνας να κάνει δυο γρήγορα φάουλ, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον Κουρτινάιτις. Οι Σουηδοί είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους (4-10 στο 4’) σε μια περίοδο με αργό σχετικά ρυθμό και χαμηλό σκορ (11-16 στο 8’). Το φινάλε της πρώτης περιόδου βρήκε την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα στο +3 (13-16), με την απουσία του Γιοκουμπάιτις να είναι εμφανής στο παρκέ όσον αφορά την οργάνωση της ομάδας.

Διατήρησε το προβάδισμα της η Σουηδία, ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της η Λιθουανία

Αποφασισμένοι να κάνουν την έκπληξη ήταν οι Σουηδοί που μπήκαν «φουριόζοι» στο δεύτερο δεκάλεπτο, αποκτώντας διψήφιο προβάδισμα στο 12’ (16-27). H διάθεση των Λιθουανών να περάσουν την μπάλα στον Βαλαντσιούνας ήταν εμφανής, με τον ψηλό των Νάγκετς να δίνει σκορ (8π. 7ρ.), με τους Σουηδούς να διατηρούν την διαφορά τους σε επίπεδα ασφαλείας (+9, 24-33 στο 17’). Ο Τουμπέλις έκανε καλή δουλειά και στις δυο πλευρές του παρκέ (6π. 7ρ.), με την ομάδα του Κουρτινάιτις να ροκανίζει την διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου (-6, 33-39).

Έφερε «τούμπα» το παιχνίδι η Λιθουανία, παρέμεινε ανταγωνιστική η Σουηδία

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της Λιθουανίας στο δεύτερο μέρος, με τους παίκτες του Κουρτινάιτις να έχουν ανεβάσει την ένταση τους στο παρκέ και με επιμέρους 14-4 σε 3’ πήρε αέρα 4π. στο 23’ (47-43). Η Σουηδία είχε χάσει τελείως την συγκέντρωση της, την ώρα που οι Λιθουανοί είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, ανοίγοντας την διαφορά στο +6 (51-45 στο 27’). Πάντζαρ και Μποργκ με 6-0 σερί έφεραν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία, με την Λιθουανία να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (54-53).

Ματς θρίλερ, μοιραίος ο Λάρσον στο φινάλε, νίκη για την Λιθουανία που βλέπει 2η θέση

Μπορεί η Σουηδία να είχε πάρει την πρόκριση από το μεσημέρι της ίδιας μέρας μετά την ήττα του Μαυροβουνίου, παρέμενε ωστόσο ανταγωνιστική στην αναμέτρηση. Ο Μποργκ με τρίποντο και ο Ράμστεντ με 1/2β. έβαλαν και πάλι μπροστά στο σκορ την ομάδα τους (55-57), με τον Μποργκ να έχει ζεσταθεί από τα 6.75μ. (3/4τρ.) για το 57-60 στο 32'. Ο Βαλαντσιούνας με 4 συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 61-60 στο 24', με τον Ρατζεβίτζιους να δίνει αέρα 3π. στην ομάδα του (65-62 στο 35') σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Ο Λάρσον ανέλαβε δράση από πλευράς Σουηδίας και με 5 δικούς του πόντους έγραψε το 65-67 στο 36', με τον Βελίτσκα να δίνει επιθετικές λύσεις για το 71-69 με ένα λεπτό να μένει για το φινάλε. Ο Λάρσον αστόχησε σε διαδοχικές επιθέσεις για την ομάδα του, με τον Βελίτσκα να διαμορφώνει το 73-69 με 2/2β. 22'' πριν το φινάλε. Ο Μπιρκάντε με δίποντο διαμόρφωσε το 73-71 13'' πριν τον τέλος με τον Σαρτζιούνας να γράφει το 74-71 με 1/2β. και τον Λάρσον να αστοχησεί σε τρίποντο που θα οδηγούσε το παιχνίδι σε παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 33-39, 54-53, 74-71.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

