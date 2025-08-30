Η Τουρκία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Πορτογαλία, την οποία διέλυσε με χαρακτηριστική ευκολία (95-54) και θα παίξει τα ρέστα της με τη Σερβία για την πρωτιά του ομίλου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με περίπατο επικράτησε της Πορτογαλίας, έκανε το 3/3 και πλέον κοιτάει την αναμέτρηση με την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς για την πρωτιά στον όμιλο.

Η Τουρκία επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή, δεν αντιμετώπισε δυσκολία και με τις 27 ασίστ για 13 λάθη διέλυσε την Πορτογαλία, έχοντας και 11 κλεψίματα. Εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα με 27/40 (68%), κερδίζοντας και τη «μάχη» των ριμπάουντ με 38-31.

Πρωταγωνιστής για την Τουρκία ήταν και πάλι ο Αλπερέν Σενγκούν, που είχε 20 πόντους (9/11 διπ.) σε 21:10 λεπτά, με τους Όμερ Γιούρτσεβεν (7/7 διπ.) και Φουρκάν Κορκμάζ να έχουν από 14. Στους 13 ο Ονουράλπ Μπιτίμ.

Για τη Πορτογαλία ξεχώρισε ο Νεμίας Κετά με 15 πόντους (7 ριμπ.), με τον Τραβάντε Ουίλιαμς να προσθέτει άλλους 14 (4/8 τριπ.).

Τρομερός Σενγκούν και στο +9 η Τουρκία

Το παιχνίδι στην αρχή Σενγκούν εναντίον Πορτογαλίας, με τον αστέρα των Ρόκετς να έχει ήδη 10 πόντους (5/5 διπ.) σε 5 λεπτά και να δίνει το προβάδισμα στην Τουρκία με 12-7. Η ομάδα του Γκόμεζ αδυνατούσε να σταματήσει τον NBAer, που στο 6' έφτασε τους 12 πόντους με 6/6 δίποντα, κάνοντας πάρτι. Ο Σενγκούν (14π., 7/7 διπ.) δεν είχε αντίπαλο στο παρκέ και στο 8' διαμόρφωσε το 18-9, με το τέλος του δεκαλέπτου να βρίσκει μπροστά στην Τουρκία με 22-13 χάρη σε 2/2 βολές του Λάρκιν.

Έθεσε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη

Γιούρτσεβεν και Οσμάνι στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου σήμαναν την πρώτη διψήφια διαφορά της ομάδας του Αταμάν (28-16 στο 12'), με τον Κορκμάζ με τρίποντο στο 14' να διαμορφώνει το 32-19. O Σενγκούν πάτησε και πάλι παρκέ και δεν άργησε να σκοράρει, κάνοντας με 2/2 βολές το 34-21 στο 15', με τον Μπιτίμ στο 16' με τρίποντο να εκτινάσσει τη διαφορά στο +16 (37-21). Η Τουρκία είχε βρει για τα καλά ρυθμό και δεν έχασε την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι από νωρίς. Ο Μπονά στο 19' έστειλε τη διαφορά στο +21 (46-25), με τον Όσμαν με buzzer beater τρίποντο να διαμορφώνει το 51-27 του ημιχρόνου και το συγκρότημα του Αταμάν να θέτει τις βάσεις για το 3/3.

Με ορεξάτο Γιούρτσεβεν έφτασε πάνω από τους 30 η Τουρκία

Η τρίτη περίοδος έφερε την υπογραφή του Γιούρτσεβεν, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να μην έχει πρόβλημα απέναντι στον NBAer Κετά, κάνοντας αρχικά το 57-32 στο 23' και στη συνέχεια το 59-34 στο 24΄, φτάνοντας τους 14 πόντους. Ο Όσμαν με τρίποντο στο 25' έστειλε τη διαφορά στο +27 (62-35), με τον Σανλί στο 27' να διαμορφώνει το 64-35. Η «30άρα» ήρθε δια χειρός Όσμαν και πάλι για το 67-37, με τον Οσμάνι να γράφει το 70-37 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 73-37.

Εύκολα το 3/3 και πρωτιά με τη Σερβία

Η τέταρτη περίοδος ήταν καθαρά τυπική διαδικασία, με τα πάντα φυσικά να έχουν κριθεί, με την Τουρκία μάλιστα να μην σηκώνει το πόδι από το γκάζι και τον Κορκμάζ στο 33' να γράφει και τον Μπιτίμ να διαμορφώνει το 80-42 στο 34'. H διαφορά έφτασε και τους 40 πόντους στο 36' με τον Κορκμάζ (84-44), με το μόνο που απέμενε πλέον να είναι το τελικό αποτέλεσμα, με την Τουρκία να κάνει το 3/3 με 95-54.



Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!