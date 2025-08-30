Ανεβάζοντας την απόδοσή της από τη δεύτερη περίοδο και μετά, η Φινλανδία με πρωταγωνιστή ξανά τον «διπλό» Μάρκανεν έφτασε στη νίκη με 85-65 επί του Μαυροβουνίου και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του Eurobasket.

Το κοινό της Φινλανδίας γέμισε το γήπεδο του Τάμπερε και είδε τον Λάουρι Μάρκανεν (26π., 13ριμπ., 3ασ., 3κλ.) και την παρέα του να κάνουν το 3/3 στον Α' όμιλο και να φλερτάρει ακόμα και με την πρώτη θέση. Στο 0-3 το Μαυροβούνιο, που θα παίξει κόντρα σε Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία για την πρόκρισή του στους «16». Στην επόμενη αγωνιστική (4η) του Β' ομίλου η Φινλανδία υποδέχεται τη Λιθουανία (1/9, 20:30) στο πρώτο δυνατό της παιχνίδι, ενώ το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει τη Σουηδία (1/9, 13:30).

Πέραν του Μάρκανεν για τους νικητές διψήφιοι ήταν επίσης οι Μίκαελ Γιάντουνεν (11π.), Έντον Μαξούνι (10π.), Σάσου Σαλίν (10π.) και Ολιβιέ Ενκαμούα (10π.). Για το Μαυροβούνιο ο Αντρίγια Σλάβκοβιτς είχε 15 πόντους, ο Ιγκόρ Ντρόμπνιακ 14 πόντους, ενώ ο Νίκολα Βούτσεβιτς έμεινε στους 7 πόντους με 2/10 σουτ, ενώ πήρε 12 ριμπάουντ και έκανε 5 λάθη.

Έκανε τη διαφορά η Φινλανδία στη δεύτερη περίοδο

Ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Βούτσεβιτς και Μάρκανεν φρόντιζαν για αυτές τις εναλλαγές, με τους Σαλίν και Ντρόμπνιακ να κλείνουν την περίοδο σε απόλυτη ισορροπία (23-23). Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στη συνέχεια και παρότι το Μαυροβούνιο έφτασε στο 27-23 με τον Ντρόμπνιακ, είδε τη Φινλανδία να δημιουργεί επιμέρους σκορ 1-12 για το 28-35. Η απόσταση μεγάλωσε κι άλλο με τα τρίποντα των Γκράντισον και Ενκαμούα για το +13 (32-45), πριν το 37-47 του ημιχρόνου.

Σταθερά μπροστά και με διψήφια απόσταση η Φινλανδία

Η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει για τα... καλά υπέρ των Σκανδιναβών, που με νέο μεγάλο σερί έφτασαν στο 38-56. Άλμαν και Ντρόμπνιακ μείωσαν σε 52-63, αλλά ο Μάρκανεν διαμόρφωσε με προσωπικούς πόντους το 52-67 της τρίτης περιόδου. Ο σούπερσταρ των Φινλανδών μαζί με τη συνδρομή των Βάλτονεν και Γιάντουνεν έκαναν το 60-78 στο 36' και τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει ως το φινάλε...

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-47, 52-67, 65-85

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

