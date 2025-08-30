Sold out στο Ελλάδα-Κύπρος

Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Κύπρου με την Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025.

Κατάμεστο θα είναι το «Σπύρος Κυπριανού» στις 18:15 για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το sold out και έτσι το γήπεδο θα κατακλυστεί από 8.000 θεατές στην ιστορική πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο χωρών.

Εδώ και καιρό υπάρχει sold out στο Ελλάδα-Ισπανία που θα γίνει την Πέμπτη (4/9), ενώ λιγοστά εισιτήρια έχουν απομείνει για το αυριανό Ελλάδα-Γεωργία (15:00) και το Ελλάδα-Βοσνία (15:00) της Τρίτης (15:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί!

Πρόκειται για μια ακόμη ιστορική στιγμή, αποτέλεσμα της φιλοξενίας της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης στη Λεμεσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί συνδιοργανώτρια χώρα του EuroBasket 2025, γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος για πρώτη φορά σε καλαθοσφαιρικό αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα με τη νίκη της απέναντι στην Ιταλία, ενώ η Κύπρος, αν και ηττήθηκε από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, με τα ματς απέναντι στη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να βρίσκονται κοντά στο sold out, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα Ελλάδα - Ισπανία έχουν ήδη εξαντληθεί εδώ και αρκετό καιρό.

