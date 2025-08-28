Ένας... Ντόντσιτς δεν φέρνει την άνοιξη: Η Πολωνία με όπλο της το μακρινό σουτ (14/26τρ.) κέρδισε εύκολα την Σλοβενία (105-95) στην πρεμιέρα, με τον σταρ να τον Λέικερς να παίζει μόνος του για την ομάδα του Σέκουλιτς (34π. 9ασ.). Απίθανη εμφάνιση του νατουραλιζέ Λόιντ με 32 πόντους και 7/8τρ.

Η Πολωνία εμφανίστηκε πιο έτοιμη και άριστα διαβασμένη στην πρεμιέρα κόντρα στην Σλοβενία και με όπλο της το τρίποντο κέρδισε εύκολα με 105-95, κάνοντας ποδαρικό με το δεξί στο Eurobasket.

Το σύνολο του Μίλισιτς μπήκε αποφασισμένο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, δεν άφησε περιθώρια στους Σλοβένους και έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση που την κάνει να αισιοδοξεί για το μέλλον και την πρόκριση της από τον όμιλο του Κατόβιτσε.

Ο νατουραλιζέ Τζόρνταν Λόιντ έμελλε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με τον 32χρονο άσο να πραγματοποιεί οργιαστική εμφάνιση με 32 πόντους και 7/8τρ. Πληθωρική παρουσία του Πονίτκα με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, διψήφιοι Πλούτα και Μπαλτσερόφσκι με 15 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Από την αντίπερα όχθη ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απελπιστικά μόνος του για το σύνολο του Σέκουλιτς με 34 πόντους και 9 ασίστ, με τον Μούριτς να προσθέτει 17 πόντους και τον Χρόβατ να συμπληρώνει 15 πόντους.

Εύστοχη και πιο διαβασμένη η Πολωνία από την Σλοβενία

Mε τον Πονίτκα να μπαίνει ζεστός στην αναμέτρηση από τα 6.75μ. η Πολωνία πήρε προβάδισμα (5-8 στο 2’), με τον Ντόντσιτς από πλευράς Σλοβενίας να αναλαμβάνει δράση για το 10-11. Ο νατουραλιζέ των Πολωνών, Τζόρνταν Λόιντ έδινε επιθετικές λύσεις (2/2τρ.) στην ομάδα του, η οποία εκτελούσε με εκπληκτικά ποσοστά από μακριά (5/8τρ.) για το +5 (13-18 στο 7’). Ο σταρ των Λέικερς ήταν μια ομάδα μόνος του με τον «Luca Magic» να μειώνει σε απόσταση ενός σουτ (-2, 25-27 στο 9’) με την Πολωνία να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (25-29).

Ο Ντόντσιτς έπαιζε… μόνος του, η Πολωνία διατήρησε το μικρό προβάδισμα της

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Όμιτς έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (30-30), με την Πολωνία να απαντά άμεσα με 7-0 σερί για το 30-37 στο 14’. Ο Λόιντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ και με 5/8 σουτ μετρούσε 19 πόντους, με την ομάδα του Μίλισιτς να διατηρεί το υπέρ της προβάδισμα (+6, 36-42 στο 17’). Η Σλοβενία απάντησε με ένα επιμέρους 10-3 για να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (46-45 στο 18’), με τον Λαζίνσκι να απαντά για το 46-47 στο τέλος του ημιχρόνου.

Πήρε… φωτιά ο Πλούτα, αφεντικό της αναμέτρησης οι Πολωνοί

Πλούτα και Λόιντ έδωσαν αέρα 7π. στους Πολωνούς (49-56 στο 23’), την στιγμή που οι Σλοβένοι μετρούσαν μόλις 3π. σε περισσότερα από 3’ . Το σύνολο του Μίλισιτς εκμεταλλεύτηκε την λειψυδρία της παρέας του Ντόντσιτς, με την διαφορά να εκτοξεύεται σε διψήφια επίπεδα (+13, 49-62 στο 24’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, με τον Πλούτα να κάνει πολύ καλή εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο. Πλέον οι Πολωνοί ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, έχοντας επιβάλει τον ρυθμό της, με την Σλοβενία να είναι αρκετά άστοχη από μακριά (8/26τρ.). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους «διοργανωτές» στο +11 (69-80), με την Πολωνία να έχει βάλει τις βάσεις για μια ιδανική πρεμιέρα.

Σοβαρή η Πολωνία κέρδισε εύκολα την Σλοβενία και έκανε ιδανική πρεμιέρα

Οι Σλοβένοι έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί στο 4ο δεκάλεπτο μειώνοντας στο ξεκίνημα της περιόδου στο -7 (75-82), με τον Πονίτκα να επαναφέρει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 75-85 στο 33'), εκτελώντας με εξαιρετικά ποσοστά από μακριά (12/20τρ.). Το σύνολο του Σέκουλιτς με την εικόνα του στο παρκέ έμοιαζε αδύνατο να επιστρέψει στην διεκδίκηση της αναμέτρησης, με τον Ντόντσιτς να μειώνει αρχικά σε 82-89 στο 35' και την Πολωνία να απαντά με επιμέρους 3-8 για το +12 στο 38' (85-97). Το τελικό 105-95 φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης με την ομάδα του Μίλισιτς να κάνει ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά, με μαγική εμφάνιση του Λόιντ (32π. 7/8τρ).

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

