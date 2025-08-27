Φουρνιέ: «Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι πάντα η νίκη»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια της πρώτης επίσημης προπόνησης του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν τόνισε πως στόχος της ομάδας είναι πάντα να κερδίζει, ενώ σημείωσε πως νιώθει πιο οικεία από την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νέα σεζόν: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε. Αισθάνομαι πιο οικεία από πέρσι με όλους. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στη δουλειά. Μας λείπουν κάποιοι παίκτες και τους περιμένουμε».

Για τη βάση του Ολυμπιακού: «Έχουμε ένα μήνα προετοιμασίας, μας λείπουν παίκτες, αλλά όλοι αισθανόμαστε οικεία. Θα πάρει χρόνο να βρεθούμε όλοι μαζί, αλλά στο τέλος θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Για τον στόχο της Ευρωλίγκας: «Ο στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε. Έχουμε τους ίδιους στόχους, την ίδια νοοτροπία και θα τα καταφέρουμε».

Για τη συνάντηση στη Μύκονο με τους Προέδρους του Ολυμπιακού: «Ήταν σίγουρα ένα ωραίο καλοκαίρι. Ήταν πολύ καλό timing στις διαπραγματεύσεις και έτσι όπως έγινε. Έφυγα λίγο μετά που συμφωνήσαμε και επέστρεψα για να υπογράψω. Και είπαμε να το κάνουμε εκείνο το Σαββατοκύριακο και ο Πρόεδρος Γιώργος ήταν στη Μύκονο, ο Πρόεδρος Παναγιώτης στην Πάρο και εγώ στη Μύκονο και έτσι κλείστηκε η συνάντηση. Ήταν ωραία στιγμή και έτσι έγινε».

Για το Ευρωμπάσκετ που ξεκινάει: «Είναι πολύ νωρίς και στα νοκ-άουτ όλα είναι διαφορετικά. Σίγουρα είναι δυνατές ομάδες εμείς η Γαλλία, η Γερμανία, η Σερβία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί πάντα συμβαίνουν εκπλήξεις».