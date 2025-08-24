Η Γαλλία ήταν ανώτερη, ανέδειξε τις αδυναμίες τις Εθνικής Ελλάδος και το τελευταίο τεστ πριν το Εurobasket έκλεισε με ήττα 77-92 μπροστά σε 13.000 θεατές. Αυτή ήταν η 3η ήττα σε επτά φιλικά για την Εθνική ομάδα.

Οι «τρικολόρ» πάτησαν γκάζι στα μισά της τρίτης περιόδου, έπαιξαν σε ρυθμό Eurobasket με ενέργεια και μπασκετικό ξύλο, με την Ελλάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει, να πληγώνεται από τα ριμπάουντ και να γνωρίζει την ήττα στην πρόβα τζενεράλε στο ΟΑΚΑ.

Δύο πρόσωπα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που στο πρώτο πέτυχε 49 πόντους και ήταν ιδιαίτερα εύστοχο με 54% στα τρίποντα, αλλά στην επανάληψη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη Γαλλία, με την τρίτη περίοδο (28-12 υπέρ των «τρικολόρ») να κρίνει την αναμέτρηση.

Πληγώθηκε από τα ριμπάουντ η Εθνική, που είχε 14 έναντι 27 της Γαλλίας, με τα επιθετικά να είναι 4-10. Τελείωσε με 43,5% στα τρίποντα η ομάδα του Φοτού (10/23), έχοντας 23 ασίστ για 14 λάθη. Στις 18 οι τελικές πάσες για την Ελλάδα και στις 12 οι χαμένες κατοχές.

Πρώτος σκόρερ για τη Γαλανόλευκη ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 20 πόντους (12/14 βολές, 4/7 δίποντα), με τον Κώστα Σλούκα να προσθέτει άλλους 12 πόντους (7/9 βολές, 1/1 διπ., 1/4 τριπ.) και 2 ασίστ. Στους 13 σταμάτησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (2/2 διπ., 3/6 τριπ.), εξαιρετικός ο Βασίλης Τολιόπουλος με 10 πόντους (3/7 τριπ.)

Από την πλευρά της Γαλλίας, πρωταγωνιστές ήταν οι Τέο Μαλεντόν (16π., 6/6 βολές, 2/2 διπ., 2/2 τριπ.), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (14π., 3/3 τριπ.) και Ζακαρί Ρισασέ (14π.). Διψήφιοι και οι Μπιλάλ Κουλιμπαλί (10π., 2/4 τριπ.) και Νταμ Σαρ (10π., 5/6 διπ.).

Με Σλούκα κι άμυνα η Ελλάδα απάντησε σε Γιαμπουσέλε και Γαλλία

Ο Σπανούλης ξεκίνησε με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη, με τον «καυτό» Γιαμπουσέλε με 3/3 τρίποντα στο 3' να γράφει το 3-9 για τη Γαλλία. Η Εθνική έσφιξε την άμυνά της, προσαρμόστηκε στους «τρικολόρ», με τον Σλούκα να βγαίνει μπροστά και να δίνει λύσεις, με την Ελλάδα να προηγείται με 12-11 στο 5'. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ξεκινήσει να ρολάρει και το ίδιο έκανε και με την second unit, με την Εθνική να κάνει το 20-13 στο 9' με τον Τολιόπουλο, αλλά τη Γαλλία με σερί 4-0 και 2 βολές του Φρανσίσκο στο φινάλε του δεκαλέπτου να διαμορφώνει το 20-17.

Επέστρεψαν οι «τρικολόρ», αλλά μίλησε ο Γιάννης

Τα δύο τρίποντα των Λαρεντζάκη και Τολιόπουλου έφεραν το επιμέρους 6-0 και πήγαν την Ελλάδα στο +9 για πρώτη φορά (26-17), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανταπεξέρχεται και στην πίεση των Γάλλων σε όλο το γήπεδο και να διατηρεί τη διαφορά (30-22 στο 13'). Kάπου εκεί η ομάδα του Φοτού βρήκε λύσεις από τον Μαλεντόν (8π.), με τον Τζαϊτέ στο 15' να μειώνει σε 30-29 με σερί 7-0. Η είσοδος στο glass floor του Γιάννη άλλαξε και πάλι τις ισορροπίες, με τον «Greek Freak» (11π., 9/11 βολές) στο 17' να δίνει και πάλι αέρα 7 πόντων στην Ελλάδα (41-34). Ο Σλούκας (9π.) στο 18' με 2/2 βολές έστειλε την Εθνική για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (46-36), με Γαλλία να να απαντά άμεσα με σερί 4-0 για το 46-40 με τον Ρισασέ στο 19'. Tα τρίποντα των Ντόρσεϊ και Κουλιμπαλί έγραψαν το 49-43 του ημιχρόνου, με την Ελλάδα να διατηρεί μία διαφορά.

Ποιο φιλικό; Η Γαλλία έπαιξε σε ρυθμό Eurobasket κι «έτρεξε» 28-12!

Η ομάδα του Φοτού συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, με επιμέρους πλέον να πηγαίνει στο 7-0 και τον Τζαϊτέ στο 22' να δίνει προβάδισμα στη Γαλλία με 49-50. Το παιχνίδι άφησε πλέον τον φιλικό χαρακτήρα του κι έγινε πρόβα τζενεράλε σε ρυθμό Eurobasket και για τις δύο ομάδες, με τους παίκτες να βάζουν δυνατά τα κορμιά τους και να δίνουν «μάχες» στο glass floor. Η αναμέτρηση πήγαινε πόντο-πόντο, με τον Ρισασέ με 3/3 βολές στο 27' να δίνει αέρα +4 (57-61) στη Γαλλία, που «έτρεχε» επιμέρους 15-8 στο δεκάλεπτο. Ο Καμπαρό στο 28' με δύσκολο τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά τους «τρικολόρ» στο +9 (57-66), με τον Σαρ με κάρφωμα να γράφει τη διψήφια απόσταση (58-68) στο 29'. Τα ριμπάουντ ξεκίνησαν να πληγώνουν την Εθνική (14-20 και 4-8 τα επιθετικά), με τον Ρισασέ και πάλι από την περιφέρεια να διαμορφώνει το 58-71 στο 29'. Ο Παπανικολάου απάντησε για το 61-71 του δεκαλέπτου, που ολοκληρώθηκε με το υπέρ 12-28 της Γαλλίας!

Φανερά ανώτερη η Γαλλία έφτασε εύκολα στη νίκη

Η ομάδα του Φοτού είχε βρει για τα καλά ρυθμό και με νέο σερί 4-0 πήγε για πρώτη φορά στο +14 (61-75) στο 31', με τον Σπανούλη να κρατάει τον Γιάννη στον πάγκο. Ο «Greek Freak» μπήκε στο ματς στο 32', με τον Τολιόπουλο (10π., 3/6 τριπ.) στο 34' με τρίποντο από τη γωνία να μειώνει σε 66-77. Οι Κορντινιέ και Μαλεντόν (16π.) απάντησαν άμεσα και με σερί 5-0 έγραψαν το 66-82 στο 35', ρίχνοντας ουσιαστικά τίτλους τέλος στο παιχνίδι. Η Γαλλία είχε μάλιστα σταθεροποιήσει τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους, με τον Σπανούλη να ρίχνει και τον Ζούγρη στο glass floor και να τραβάει στον πάγκο τους Γιάννη και Σλούκα. Το μόνο που απέμενε πλέον είναι το τελικό αποτέλεσμα, με την Εθνική να παίζει με τη second unit στο ματς και το 77-92 να δίνει τη νίκη στη Γαλλία.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

