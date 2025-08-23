Γερμανία - Ισπανία: Επίδειξη δύναμης με Βάγκνερ και Σρέντερ

Επίδειξη δύναμης έκανε απέναντι στην Ισπανία η Γερμανία, επικρατώντας με 95-78 σε φιλικό προετοιμασίας στην Κολωνία ενόψει Eurobasket.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του αγώνα, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη, δείχνοντας τη δυναμική τους και πως αποτελούν ένα από τα ισχυρά φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket.

O Φραντζ Βάγκνερ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 29 πόντους (8/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/11 βολές), ενώ είχε ακόμα 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Ντένις Σρέντερ με 22 πόντους (3/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 1/1 βολή), 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Αντρέας Ομπστ με 11 πόντους (3/8 τρίποντα).

Για την Ισπανία ο Σέρχι ΝτεΛαρέα είχε 14 πόντους, ο Σάντι Γιούστα 13 και ο Σάντι Αλντάμα 12, ενώ ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ είχε 8 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στα… ρηχά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 2 πόντους (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 24-11, 49-39, 65-54, 95-78