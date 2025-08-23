Μπάνκι για την επέκταση της Euroleague: «Είμαι τελείως κατά, εκτός αν γίνουν δύο περιφέρειες»

Ο Λούκα Μπάνκι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επέκταση της Euroleague και ξεκαθάρισε πως είναι τελείως κατά με αυτή την απόφαση.

Η Euroleague επεκτάθηκε και από τη σεζόν 2025-26 θα αγωνίζονται 20 ομάδες στην διοργάνωση. Όμως, δεν είναι όλοι σύμφωνοι με αυτή την απόφαση.

Ο Λούκα Μπάνκι προχώρησε σε δηλώσεις στο «BasketNews» και αναφέρθηκε στην αύξηση των ομάδων. Έκανε ξεκάθαρο πως είναι τελείως κατά με αυτή την απόφαση και υπογράμμισε πως θα τη δεχόταν μόνο αν οι ομάδες χωρίζοντας σε δύο περιφέρειες.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Πολλές ομάδες, ειδικά μετά από ένα Eurobasket με τόσους αστέρες, υπάρχει μεγάλο ρίσκο σωματικής επιβάρυνσης των αθλητών. Είμαι τελείως κατά της επέκτασης, εκτός αν χωριστούν σε δύο περιφέρειες».