Πλήγμα στην Εφές: Χάνει τον Πουαριέ για τουλάχιστον τέσσερις μήνες

Σημαντικό πλήγμα στην Αναντολού Εφές, που χάνει τον Βενσάν Πουαριέ για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Όπως ενημέρωσε η τουρκική ομάδα, ο Γάλλος σέντερ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Γαλλία την προσεχή Τρίτη λόγω του τραυματισμού στο γόνατο. Ένας τραυματισμός που προήλθε από φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία και που του στέρησε και τη συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Γαλλίας.

Όπως αναφέρει η Εφές «Ο παίκτης μας αναμένεται να απουσιάσει από τα γήπεδα για τουλάχιστον 4 μήνες και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του σχετικά με την επιστροφή του στο γήπεδο μετά την χειρουργική επέμβαση».