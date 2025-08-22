MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Μόνο φιλικό δεν ήταν: Αγκωνιά του Αλντάμα στον Βάγκνερ και αποβολή του Τάις (vid)

Μπάσκετ
Δεν ήταν και πολύ φιλική η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γερμανία, με τον Ντάνιελ Τάις να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή.

Κάτι σαν νοκ άoυτ Eurobasket θύμιζε το... φιλικό της Ισπανίας με τη Γερμανία, με τον Ντάνιελ Τάις να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής, αφού αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Ο άσος της Μονακό αρχικά πήγε να πιαστεί στα χέρια με τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ και χρεώθηκε το πρώτο «Τ», με τον Τάις μετά από μία σκληρή φάση του Σάντι Αλντάμα με τον Φραντζ Βάγκνερ να αποβάλλεται, αφού ξέφυγε και πάλι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

