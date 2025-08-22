Μόνο φιλικό δεν ήταν: Αγκωνιά του Αλντάμα στον Βάγκνερ και αποβολή του Τάις (vid)

Κάτι σαν νοκ άoυτ Eurobasket θύμιζε το... φιλικό της Ισπανίας με τη Γερμανία, με τον Ντάνιελ Τάις να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής, αφού αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.
Ο άσος της Μονακό αρχικά πήγε να πιαστεί στα χέρια με τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ και χρεώθηκε το πρώτο «Τ», με τον Τάις μετά από μία σκληρή φάση του Σάντι Αλντάμα με τον Φραντζ Βάγκνερ να αποβάλλεται, αφού ξέφυγε και πάλι.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
😬 Tensión en los últimos minutos.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 21, 2025
Después del enfrentamiento entre Aldama y Wagner, Theis es expulsado con una segunda técnica. #Eurobasketpic.twitter.com/iyiXqu8IXT