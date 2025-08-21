Δεν προέβαλε αντίσταση κόντρα στην Βουλγαρία η Ελλάδα

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα με 70-58 από την Βουλγαρία στην δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket U16 (Β' κατηγορία).

Παρόλο που κατάφερε να επιστρέψει από το -17 και να προηγηθεί με +6, η Εθνική Κορασίδων δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βουλγαρία η οποία επικράτησε με 70-58, κατά τη δεύτερη ημέρα του Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Η Εθνική επεδίωξε ένα καλό ξεκίνημα και προηγήθηκε με το τρίποντο της Χουσελά και σκορ 5-1 (2΄30΄΄), η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Οι Βουλγάρες με πρωταγωνίστρια τη Στανισλάβοβα πέτυχαν ένα σερί 16-0 που διαμόρφωσε το 17-5 (8΄14΄΄).

Με επί μέρους σκορ 9-2 ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βουλγαρία διευρύνοντας τη διαφορά στο σκορ (26-9, 13΄05΄΄). Η ελληνική ομάδα δείχνοντας υπομονή, σοβαρότητα και πειθαρχία κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της στην άμυνα και να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο που διαθέτει στην επίθεση. Η Μπεκίρη αρχικά με δύο πετυχημένες ενέργειες μείωσε σε 26-13 (15΄08΄΄). Το ελληνικό σερί στη συνέχεια έφθασε το 9-0 (26-18, 16΄23΄΄), για να έρθει η Χουσελά με δύο τρίποντα στο τέλος της περιόδου, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στη γαλανόλευκη με 29-28!

Η συνέχεια θύμιζε… θρίλερ. Η Μπεκίρη με ωραία ενέργεια έκανε το +6 για την Εθνική (30-36, 21΄20΄΄). Η Βουλγαρία επέστρεψε και με την Μπόζοβα προηγήθηκε 41-40 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα στο σκορ ενώ βρέθηκαν ισόπαλες στο 45-45 (28΄54΄΄).

Η Τένεβα με δύο τρίποντα (η Βουλγαρία είχε 2/22 μέχρι εκείνο το σημείο) έφερε και πάλι την ομάδα της να οδηγεί το σκορ με 59-54 (34΄17΄΄). Η Εθνική αν και πίεσε σε ολόκληρο το γήπεδο δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες στην επίθεση με αποτέλεσμα οι Βουλγάρες να προηγηθούν με 66-55 μετά από ενέργεια της ασταμάτητης Στανισλάβοβα (37΄51΄΄). Η Βουλγαρία επικράτησε με το τελικό 70-58 και πλέον προηγείται στη βαθμολογία του Δ΄ ομίλου.

Διαιτητές: Κοάνους (Γαλλία), Ούριν (Σλοβακία), Μπαϊραμλί (Αζερμπαϊτζάν)

Δεκάλεπτα: 17-7, 28-29, 47-46, 70-58

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 18(5), Κακαρά 6, Φουστέρη 7, Μιλητσοπούλου 2, Προδρομίδη 5, Παπαδάκου, Βουγιούκα, Σκούμα 8(2), Ντοκμετζή, Μπεκίρη 10, Τουμπανιάρη 2, Καβελίδη.

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του αγώνα από το κανάλι YouΤube της FIBA.