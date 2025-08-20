Στο φετινό του ντεμπούτο με την Εθνική ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε... άλλο αέρα. Η Ελλάδα επικράτησε της Λετονίας με το πλούσιο 104-86, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα στην πρεμιέρα του τουρνουά Ακρόπολις.

Η Εθνική που παρατάχθηκε με 14 παίκτες και χωρίς τους Τολιόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο, έδειξε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά της. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πλέον στη σύνθεσή της και παρόντα στο παρκέ η Ελλάδα έδειξε περισσότερες επιθετικές αρετές, άνοιξαν οι χώροι και η ομάδα μπόρεσε να τρέξει περισσότερο στο γήπεδο. Είναι χαρακτηριστικό πως η Εθνική ξεπέρασε κατά πολύ τους 67 πόντους που πετύχαινε κατά μέσο όρο στα τέσσερα πρώτα φιλικά.

Στους 25 πόντους ο Γιάννης που μάζεψε και 10 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμα 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε μόλις 15'. Ο Λαρεντζάκης έβαλε 14 πόντους με 4/7 τρίποντα, στους 11 ο Σαμοντούροβ, εξαιρετικός και ο Σλούκας με 8 πόντους και 10 ασίστ.

Για τη Λετονία, που είχε 26 ασίστ, ο Λόμαζ πέτυχε 17 πόντους, έχοντας και 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ενώ ο Κούρουκς σημείωσε 12 πόντους, με τον Πορζίνγκις να μένει στους 7 πόντους σε 19'.

Με μπροστάρη τον Γιάννη και τα τρίποντα η Εθνική στην αρχή

Με διάθεση και καλό ρυθμό μπήκε η Ελλάδα στο ματς και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βάζει τους πρώτους 7 πόντους της ομάδας, έγινε γρήγορα το 16-4 στο πεντάλεπτο. Σλούκας και Ντόρσεϊ μοίραζαν ασίστ (από 3 έκαστος), Παπανικολάου και Μήτογλου έβρισκαν σκορ και στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ με τη συνεισφορά του Σαμοντούροβ, η Εθνική έφτασε στο 28-14 πριν το 30-17 του δεκαλέπτου.

Προσωρινή αντίδραση έβγαλε η Λετονία μειώνοντας σε 30-22, όμως ο Λαρεντζάκης με τρία διαδοχικά τρίποντα έβαλε την Ελλάδα ξανά στο +14 (39-25). Και ακολούθησε ξανά ο Γιάννης, που με 10 σερί δικούς του πόντους έκανε το 51-32, ενώ ο Παπανικολάου με τον Ντόρσεϊ διατήρησαν τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους (58-39). Το ημίχρονο έκλεισε τελικά στο 61-45, με τον Γιάννη να φτάνει τους 20 πόντους, 8 ριμπάουντ σε 10' και την Ελλάδα να έχει 8/12 τρίποντα και 14 ασίστ.

Σταθερά μπροστά με διψήφια διαφορά η Ελλάδα

Με τα τρίποντα των Λόμαζ και Κούρουκς οι Λετονοί μείωσαν σε 63-52, αλλά η «γαλανόλευκη» κατάφερε να διατηρήσει διψήφια απόσταση, με τον Γιάννη να σκοράρει και να δημιουργεί. Το νέο τρίποντο του Λαρεντζάκη (4/4) έκανε το 74-59, οι καλές άμυνες και τα ριμπάουντ του Θανάση Αντετοκούνμπο και οι επιθετικές λύσεις από τον Μήτογλου έφεραν την Ελλάδα στο 82-65, λίγο πριν το 82-66 της τρίτης περιόδου.

Στα δύο σερί τρίποντα του Κιλπς απάντησαν με τον ίδιο τρόπο οι Σαμοντούροβ και Σλούκας για το 90-74, με τον δεύτερο να θέτει τον ρυθμό για την Εθνική. Ακόμα δύο τρίποντα από Σαμοντούροβ και Μπαζίνα καθάρισαν το παιχνίδι στο 37' και ένα λεπτό μετά ο Καλαϊτζάκης έγραψε την ελληνική κατοστάρα με το 101-80.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

