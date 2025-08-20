Σόου Γιάννη στο ημίχρονο με τη Λετονία και η Ελλάδα με 67% στο τρίποντο (vids)

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο ημίχρονο με τη Λετονία με 61-45, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα ομαδικά τρίποντα!

Στο πρώτο του φετινό παιχνίδι με τη γαλανόλευκη φανέλα ο ορεξάτος Γιάννης έφτασε τους 20 πόντους με 8/9 δίποντα και 4/5 βολές, έχοντας παράλληλα 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε μόλις 10' συμμετοχής.

Εντύπωση προκαλεί το ομαδικό στατιστικό στα τρίποντα. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έχουν 8/12 τρίποντα, ήτοι 67%, την στιγμή που στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια αυτό ήταν το αδύναμο σημείο της. Με 3/3 τρίποντα ξεχωρίζει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Δείτε τις φάσεις που ξεχώρισαν από τους Έλληνες διεθνείς στο ημίχρονο:

